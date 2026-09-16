کلنگ پایگاه چندمنظوره اطفای حریق گچساران به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ پایگاه چندمنظوره اطفای حریق گچساران ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در منطقه آبریگون این شهرستان به زمین زده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه احداث این پایگاه گفت: این پایگاه با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان در آبریگون شهرستان گچساران احداث می‌شود.

عبدال دیانتی نسب افزود: مراسم کلنگ‌زنی این پایگاه صبح امروز با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، فرماندار گچساران و جمعی از مدیران ارشد شهرستانی برگزار شد.

وی ضمن قدردانی از همراهی استاندار، مجمع نمایندگان استان، دکتر بهرامی، دکتر تاجگردون و حجت‌الاسلام والمسلمین موحد، ابراز امیدواری کرد که این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش این پایگاه در مدیریت حریق‌های جنگلی تصریح کرد: راه‌اندازی پایگاه چندمنظوره اطفای حریق می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت بحران آتش‌سوزی‌های جنگلی در کهگیلویه و بویراحمد باشد.

وی بیان کرد: این پایگاه با افزایش سرعت دسترسی و عملیات اطفای حریق، زمینه کاهش خسارت به نیروهای انسانی و سرمایه‌های طبیعی استان را فراهم می‌کند.