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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

کلنگ پایگاه چندمنظوره اطفای حریق گچساران به زمین زده شد

کلنگ پایگاه چندمنظوره اطفای حریق گچساران به زمین زده شد

دوگنبدان- پایگاه چندمنظوره اطفای حریق آبریگون گچساران با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان کلنگ‌زنی شد تا مدیریت آتش‌سوزی جنگل‌ها تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ پایگاه چندمنظوره اطفای حریق گچساران ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در منطقه آبریگون این شهرستان به زمین زده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه احداث این پایگاه گفت: این پایگاه با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان در آبریگون شهرستان گچساران احداث می‌شود.

عبدال دیانتی نسب افزود: مراسم کلنگ‌زنی این پایگاه صبح امروز با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، فرماندار گچساران و جمعی از مدیران ارشد شهرستانی برگزار شد.

وی ضمن قدردانی از همراهی استاندار، مجمع نمایندگان استان، دکتر بهرامی، دکتر تاجگردون و حجت‌الاسلام والمسلمین موحد، ابراز امیدواری کرد که این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش این پایگاه در مدیریت حریق‌های جنگلی تصریح کرد: راه‌اندازی پایگاه چندمنظوره اطفای حریق می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت بحران آتش‌سوزی‌های جنگلی در کهگیلویه و بویراحمد باشد.

وی بیان کرد: این پایگاه با افزایش سرعت دسترسی و عملیات اطفای حریق، زمینه کاهش خسارت به نیروهای انسانی و سرمایه‌های طبیعی استان را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6949142

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