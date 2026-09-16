کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در یک دستگاه کامیون در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و سوخت مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر حمل سوخت مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف و بازرسی از این کامیون مقدار ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و فاقد مجوز قانونی را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان ارزش محموله سوخت کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک نفر راننده کامیون دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

عزتی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان سرمایه‌های ملی از شهروندان خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق کالا و سوخت را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.