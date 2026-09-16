مجموعه جدید «…و هنوز زندگی» از انتشارات آد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه با رویکردی متفاوت در حوزه کتاب‌های تصویری، بر بازگشت به مفاهیم و ارزش‌های فراموش‌شده در میانه شلوغی‌های زندگی روزمره تمرکز دارد.

محتوای این مجموعه از جملات و تاملات برگرفته از تجربه‌ها و نگاه‌های مختلف افراد در جامعه استخراج شده و با هدف ایجاد لحظاتی از مکث و تفکر در مخاطب طراحی شده است.

نویسندگان این مجموعه تلاش کرده‌اند با استفاده از جملات ساده اما عمیق، تجربه‌های زیسته و آموزه‌هایی را که در گذر زمان از یاد رفته‌اند، مجدداً در ذهن مخاطب زنده کنند. سادگی زبان، همراهی تصویر با متن و امکان مطالعه در فرصت‌های کوتاه، از ویژگی‌های اصلی این مجموعه است؛ کتاب‌هایی که قرار نیست پاسخ همه پرسش‌های زندگی باشند، اما می‌توانند چند دقیقه همراه مخاطب بمانند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه این مجموعه به وب‌سایت انتشارات آد مراجعه فرمایند.