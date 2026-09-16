سه مقام ارشد دولت وارد تبریز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، ظهر امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، با استقبال بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، وارد فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز شدند.

این سه مقام ارشد در سفر به آذربایجان شرقی، در برنامه‌های مختلف فرهنگی، گردشگری و کشاورزی استان حضور خواهند داشت.

حضور در آیین‌های بزرگداشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی، رویداد ملی «ایران جان» و جشنواره‌های فرهنگی و گردشگری از جمله مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر است.

وزیر جهاد کشاورزی که به دعوت استاندار آذربایجان شرقی به استان سفر کرده است، علاوه بر حضور در آیین بزرگداشت استاد شهریار و جشنواره انگور ملکان، با کشاورزان شهرستان‌های مراغه، ملکان و بناب دیدار خواهد کرد.

بررسی و پیگیری روند اجرای طرح‌های پیشران بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز از دیگر برنامه‌های نوری قزلجه در این سفر عنوان شده است.

سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در جریان سفر خود به آذربایجان شرقی، در جشنواره انگور ملکان و آیین‌های بزرگداشت استاد شهریار حضور خواهد یافت.

بازدید از بناهای تاریخی و بررسی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان از جمله شبستر، شندآباد، تسوج، خامنه، بستان‌آباد، بندر شرفخانه و سواحل دریاچه ارومیه از دیگر برنامه‌های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این سفر است.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما نیز با هدف حضور و نظارت بر روند اجرای برنامه‌های رویداد ملی «ایران جان» با محوریت آذربایجان شرقی و همچنین شرکت در آیین‌های بزرگداشت استاد شهریار، به تبریز سفر کرده است.