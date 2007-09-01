نشست اندیشه اسلامی در اردن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، چهاردهمین نشست اندیشه اسلامی در چارچوب تلاشهای مؤسسه اندیشه اسلامی اهل بیت اردن به منظور ارائه جایگاه اسلام در زمان معاصر و مسائل مهمی که جهان اسلام با آن مواجه است، برگزار می شود.

تأکید بر نقاط مشترک، گفتگو و دیدار میان علمای مسلمان و اندیشمندان در راستای تشریک مساعی در تقویت روابط فکری و تبادل آراء و اندیشه میان آنها از اهداف برگزاری این نشست خواهد بود.

در این نشست سه روزه که از 13 شهریور ماه برگزار می شود، 100 اندیشمند از اعضای مؤسسه اهل بیت، نمایندگان مؤسسات اسلامی از همه مذاهب، مکاتب و اندیشه های اسلامی از 40 کشور اسلامی مشارکت می کنند.

طی این نشست بیش از 30 بحث علمی با مضمونهای اخلاقی، ارزشهای اخلاقی اسلام و مفهوم محبت در قرآن کریم بررسی خواهد شد.