کسب ۴رتبه کشوری قرآن و عترت توسط دانشگاه ملی مهارت استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه ملی مهارت سمنان از درخشش چهار دانشجوی این دانشگاه در سی‌وسومین جشنواره فرهنگی و هنری قرآن و عترت دانشگاه ملی مهارت کشور خبر داد.

وی افزود: دانشجویان دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان در این جشنواره موفق به کسب یک رتبه نخست، یک رتبه دوم و دو رتبه سوم در رشته‌های مداحی، شعر، عکاسی و اذان شدند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان، با اشاره به برگزاری سی‌وسومین جشنواره فرهنگی و هنری قرآن و عترت دانشگاه ملی مهارت کشور اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت چهار هزار و ۱۰۰ دانشجو در هفت بخش و ۴۱ رشته برگزار شد و دانشجویان دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان نیز حضور فعال و موفقی در این رویداد فرهنگی و هنری داشتند.

خیرخواهان افزود: این دوره از جشنواره در هفت بخش آوایی، ادبی، معارفی، هنری، پژوهشی، فناوری و تولیدات رسانه‌ای و نوآوری و هوش مصنوعی برگزار شد و دانشجویان در مجموع در ۴۱ رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: پس از برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره به صورت غیرحضوری، ۳۵۰ اثر به مرحله کشوری راه یافت و مرحله کشوری این جشنواره به صورت حضوری به میزبانی دانشگاه ملی مهارت استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد و در پایان، دانشجویان منتخب رشته‌های مختلف معرفی شدند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان اعلام کرد: محدثه علی‌پور لری از دانشکده ملی مهارت دختران سمنان در رشته مداحی دختران رتبه نخست را به دست آورد همچنین غزال عظیمی زاده، دیگر دانشجوی دانشکده ملی مهارت دختران سمنان، در بخش شعر رتبه دوم و آیلار حبیبی نیز از همین دانشکده در رشته عکاسی رتبه سوم را کسب کردند.

خیرخواهان ادامه داد: در بخش دانشجویان پسر نیز سید محمد شکوهی از دانشکده ملی مهارت پسران سمنان در رشته اذان رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه سه دانشجوی دختر از دانشکده ملی مهارت دختران سمنان و یک دانشجوی پسر از دانشکده ملی مهارت پسران سمنان در جمع رتبه‌های برتر این جشنواره قرار گرفتند، گفت: حضور چهار دانشجوی دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان در جمع برگزیدگان این رویداد ملی، نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد ارزشمند دانشجویان این دانشگاه در حوزه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی است.