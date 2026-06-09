علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به عبور موکب داری این فدراسیون از ۱۰۰ شب و فعالیتهای فرهنگی در ایام جنگ رمضان گفت: با توجه به شرایط کشور و حضور پررنگ مردم در صحنه وظیفه خود میدانستیم که از ظرفیت ورزش برای افزایش روحیه، نشاط اجتماعی و تقویت تابآوری مردم استفاده کنیم. بر همین اساس فدراسیون ورزشهای همگانی در طول ایام جنگ و پس از آن برنامههای متعددی را برای گروههای مختلف جامعه از جمله کودکان، سالمندان، بانوان و خانوادهها طراحی و اجرا کرد.
وی افزود: در کنار برگزاری رویدادهای ورزشی همایشهای خانوادگی و برنامههای نشاطآور بیش از ۲۶۴ موکب در سراسر کشور توسط فدراسیون و هیئتهای استانی برپا شد. هدف اصلی از اجرای این برنامهها قدردانی از همراهی مردم، حمایت روحی و اجتماعی از خانوادهها و تقویت همبستگی ملی در شرایط خاص کشور بود.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی ادامه داد: در تهران نیز با همراهی انجمنهای زیرمجموعه، خیرین ورزشی و همکاران فدراسیون موکبهای مختلفی راهاندازی شد که همچنان فعالیت آنها ادامه دارد. خوشبختانه این برنامهها با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شده و بنا داریم تا زمان برگزاری جشن پیروزی نهایی این فعالیتها را ادامه دهیم. ممکن است محل اجرای برخی از موکبها تغییر کند اما اصل برنامه متوقف نخواهد شد.
وی درباره نحوه تأمین منابع مالی این برنامهها گفت: بخش عمده هزینهها از طریق مشارکت خیرین، انجمنهای ورزشی و حامیان مردمی تأمین شده و تاکنون در این زمینه با مشکلی مواجه نبودهایم. خوشبختانه همراهی مجموعههای مختلف باعث شده بتوانیم این برنامهها را به صورت مستمر دنبال کنیم.
خلیلی در ادامه خاطرنشان کرد: در ایام جنگ هیئتهای ورزشهای همگانی سراسر کشور نیز فعالیتهای گستردهای در حوزه مسئولیتهای اجتماعی داشتند. اجرای پویش نذر خون، حضور در مراکز امدادی و تقدیر از امدادگران جمعیت هلال احمر از جمله این اقدامات بود. همچنین در قالب یک پویش ملی از نیروهای بسیجی و عوامل تأمینکننده امنیت که در سطح شهرها حضور داشتند و برای آرامش مردم تلاش میکردند تجلیل شد.
وی افزود: در تهران وزیر ورزش و جوانان و معاونان وی نیز در برخی از این برنامههای تقدیر حضور پیدا کردند و در استانها نیز این اقدام با همکاری مدیران کل ورزش و جوانان و رؤسای هیئتهای استانی انجام شد. به طور کلی جامعه ورزشهای همگانی در سراسر کشور تلاش کرد در کنار مردم حضور داشته باشد و نقش اجتماعی خود را ایفا کند.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی درباره برنامههای پیشروی این فدراسیون نیز گفت: یکی از برنامههای مهم ما طرح «گامیران» است که با هدف فرهنگسازی برای پیادهروی و فعالیت بدنی طراحی شده است. پیادهروی کمهزینهترین و در دسترسترین شیوه حفظ سلامت محسوب میشود و تمامی متخصصان حوزه سلامت و ورزش بر اهمیت آن تأکید دارند. امسال نیز توسعه این طرح و تبدیل آن به یک برند ملی در دستور کار فدراسیون قرار دارد.
وی ادامه داد: سامانه «ماوا» نیز به فعالیت خود ادامه میدهد و در راستای تسهیل حضور مردم در ایستگاههای ورزش همگانی و فضاهای ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین فعالیت ایستگاههای ورزش همگانی در پارکها و فضاهای عمومی حتی در دوران جنگ نیز متوقف نشد و امروز با مشارکت گستردهتر مردم در حال اجراست.
خلیلی با اشاره به برخی رویدادهای بزرگ برگزار شده در ماههای اخیر اظهار داشت: برنامه روز خلیج فارس در پل طبیعت نمونهای از مشارکت گسترده مردم در فعالیتهای ورزش همگانی بود که علاوه بر نمایش وحدت و انسجام ملی بازتاب رسانهای گستردهای نیز داشت. این رویدادها اکنون در بسیاری از استانها و شهرهای کشور به صورت هفتگی در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار میشود.
وی درباره برنامههای پیشرو گفت: در ۲۴ مرداد اجتماع ۱۰ هزار نفری بانوان در بوستان زندگی تهران با همکاری شهرداری تهران و مناطق ۱۴ و ۱۵ برگزار خواهد شد. همچنین به مناسبت روز جهانی یوگا برنامهای با حضور حدود هزار نفر از علاقهمندان همراه با کارگاهها و نشستهای آموزشی تدارک دیده شده است.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در ادامه خاطرنشان کرد: اختتامیه نخستین دوره جشنواره رسانهای «روایت حرکت» نیز در روز ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد. در این جشنواره روایتهایی از افرادی که از طریق ورزش به موفقیت، سلامت و دستاوردهای ارزشمند دست یافتهاند جمعآوری و مستندسازی شده و در مراسم اختتامیه از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.
وی در پایان از اجرای طرح «ایران سپاس» خبر داد و گفت: در قالب این طرح برنامهای تحت عنوان «کوچه» در سراسر کشور اجرا خواهد شد که بر اساس آن رویدادهای ورزشی در سطح محلات، کوچهها و فضاهای عمومی برگزار میشود. همچنین با تعدادی از فدراسیونهای ورزشی تفاهمنامههایی منعقد کردهایم تا رشتههای مختلف ورزشی نیز در این طرح حضور داشته باشند. هدف ما از اجرای این برنامهها توسعه فرهنگ ورزش، افزایش نشاط اجتماعی، ایجاد مشارکت عمومی و همچنین استعدادیابی در میان نسل جوان است.
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