به گزارش خبرنگار مهر، طرح «گامیران» یکی از برنامه‌های ملی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران است که با هدف ترویج فعالیت بدنی روزانه، افزایش تحرک اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی طراحی و اجرا شده است. این طرح در اصل تلاش می‌کند پیاده‌روی و ورزش‌های ساده و در دسترس را به یک عادت روزمره در زندگی مردم تبدیل کند و از طریق ابزارهای دیجیتال به‌ویژه اپلیکیشن «گامیران» امکان ثبت و پایش فعالیت بدنی کاربران را فراهم سازد.

ایده اصلی «گامیران» بر این پایه استوار است که کم‌تحرکی یکی از چالش‌های جدی جامعه امروز است و می‌توان با ایجاد انگیزه‌های اجتماعی، رقابتی و حتی فرهنگی مردم را به سمت سبک زندگی سالم‌تر سوق داد. در این طرح کاربران با ثبت قدم‌های روزانه خود در اپلیکیشن در پویش‌های مختلف شرکت می‌کنند و بر اساس میزان فعالیت امتیاز و در برخی دوره‌ها جوایزی نیز دریافت می‌کنند. علاوه بر جنبه فردی «گامیران» دارای بعد اجتماعی نیز است و تلاش می‌کند خانواده‌ها، محله‌ها و حتی استان‌ها را در قالب رقابت‌های سالم به فعالیت بدنی بیشتر تشویق کند.

در کنار این بستر دیجیتال فدراسیون ورزش‌های همگانی با اجرای پویش‌های مکمل، رویدادهای میدانی و برنامه‌های فرهنگی سعی دارد دامنه اثرگذاری این طرح را گسترده‌تر کند. هدف نهایی ایجاد یک شبکه گسترده از مشارکت مردمی در حوزه سلامت و ورزش است که بتواند به افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از کم‌تحرکی کمک کند.

علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ادامه اجرای این طرح و برنامه‌های مرتبط در شرایط خاص کشور گفت: «گامیران» را در این ایام که کشور در شرایط خاصی قرار داشت رها نکردیم و تلاش کردیم بدون وقفه برنامه‌ها و پویش‌های مرتبط را پیش ببریم. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این مدت انجام شد اجرای پویش «یک ایران» بود که به عنوان یک کمپین جامع و چندوجهی برای تقویت روحیه، سلامت جسمی و انسجام اجتماعی جامعه طراحی شد.

وی افزود: این پویش در بخش‌های مختلفی از جمله ورزش روزانه، بازی‌های خانوادگی، ورزش در خانه، آموزش‌های ایمنی و خانوادگی، تولید محتواهای آگاهی‌بخش، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، اجرای برنامه‌های کمک‌های مومنانه و همچنین پیاده‌روی از طریق اپلیکیشن گامیران اجرا شد و خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم همراه بود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی اولیه پیش‌بینی ما حضور حدود ۷ هزار نفر در این پویش بود که خوشبختانه این هدف تقریباً محقق شد و حتی در برخی بخش‌ها فراتر از انتظار ظاهر شدیم. این میزان مشارکت نشان می‌دهد ظرفیت ورزش همگانی در کشور بسیار بالاست و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت اجتماعی ایفا کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه‌ها بزرگ‌ترین اجتماع ورزش شهروندی نیز با حضور حدود ۱۰ هزار ورزشکار در ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی تهران و در محل پل طبیعت برگزار شد که به ثبت یک رکورد جدید در تاریخ ورزش همگانی پایتخت انجامید. این جمعیت گسترده تنها بخش کوچکی از شبکه بزرگ ورزش همگانی در کشور است که می‌تواند در مسیر افزایش نشاط اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

خلیلی در پایان تأکید کرد: سلامت، شادابی، همدلی و انسجام اجتماعی از مهم‌ترین دستاوردهای ورزش همگانی است و رسالت اصلی فدراسیون نیز حرکت در همین مسیر است. تلاش ما این است که با استمرار برنامه‌ها و تقویت طرح‌هایی مانند «گامیران» بتوانیم سطح تاب‌آوری جسمی و روحی جامعه را افزایش دهیم و ورزش همگانی را به بخشی جدانشدنی از سبک زندگی مردم تبدیل کنیم.