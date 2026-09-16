به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پالیک، اظهار کرد: یک خرگوش وحشی که بر اثر برخورد با وسیله نقلیه در جاده خورگو - بندرعباس دچار جراحت و آسیب‌دیدگی شدید شده بود، پس از تماس و هماهنگی همیاران معتمد منطقه و حافظان حیات وحش خورگو به بندرعباس منتقل شد.



وی افزود: پس از انتقال حیوان اقدامات اولیه و پایدارسازی شرایط آن انجام شد و سپس برای تهیه عکس رادیولوژی و بررسی احتمال شکستگی در اندام حرکتی قدامی، جمجمه و فک به کلینیک دامپزشکی منتقل و تحت تیمار و درمان قرار گرفت.



رئیس اداره مدیریت حیات وحش، موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی هرمزگان از همکاری همیاران و حافظان حیات وحش خورگو در امدادرسانی به این حیوان تقدیر کرد.



پالیک با توصیه به رانندگان برای رعایت سرعت مناسب در جاده‌هایی که احتمال تردد حیات وحش در آنها وجود دارد، گفت: به ویژه در شب و هنگام طلوع و غروب آفتاب باید با سرعت مناسب حرکت کرد و در صورت مشاهده حیوانات وحشی از نور بالا استفاده نشود.



وی ادامه داد: در صورت مشاهده گونه وحشی آسیب دیده یا نیازمند امداد و نجات شهروندان باید پیش از نزدیک شدن یا جابه‌جا کردن حیوان موضوع را به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی یا اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و یا با سامانه ۱۵۴۰ تماس بگیرند.



گفتنی است، خرگوش وحشی با نام انگلیسی European Hare و نام علمی Lepus europaeus گونه‌ای شب‌گرد است که فعالیت خود را با غروب خورشید آغاز می‌کند، هرچند در برخی موارد در طول روز نیز مشاهده می‌شود.این گونه در بیشتر زیستگاه‌ها و در برخی مناطق کشاورزی زندگی می‌کند و در بخش زیادی از مناطق ایران پراکندگی دارد. خرگوش وحشی به صورت انفرادی زندگی می‌کند و از قدرت شنوایی بالایی برخوردار است و می‌تواند تا حدود سه متر بپرد.

این گونه معمولاً زیر بوته‌ها با چشمان باز و گوش‌های خوابیده استراحت می‌کند و برای تغذیه از مواد گیاهی مانند ریشه، پوست، میوه و ساقه گیاهان استفاده می‌کند.