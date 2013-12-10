گرگ های حادثه دیده در محیط زیست قزوین مداوا شدند

علی آقا فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: گرگ‌هاي تصادفي ميهمان روزهاي سرد اداره كل حفاظت محيط زيست قزوين شده اند که طي دو روز گذشته دو قلاده گرگ خاكستري كه به دليل برخورد جاده‌اي با خودروها آسيب ديده بودند که برای مداوا به اداره كل حفاظت محيط زيست قزوين آورده شدند.



وی افزود: با تماس تلفني شهروندان مبني بر برخورد خودرو با گرگ‌ها در جاده قزوين، رشت و قزوين به تاكستان بلافاصله ماموران اجرايي يگان حفاظت محيط زيست به اين مناطق اعزام شدند و گرگ‌هاي مصدوم را براي مداوا به اين اداره كل منتقل کردند.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: به منظور درمان جراحت گرگها با حضور دامپزشك بر روي گرگ ها جراحی صورت گرفت که اين گرگ‌هاي خوش‌اقبال از مرگ حتمي نجات يافتند.



فرهادی وضعيت عمومي اين حيوانات را خوب و روبه بهبود توصيف كرد و گفت: در حال حاضر کار درمان و احياء علامت حیاتی اين حيوانات ادامه دارد و تا بهبودي كامل ميهمان روزهاي سرد پاييزي اداره كل حفاظت محيط زيست استان خواهند بود.



اين مسئول در پايان یادآورشد: پيش بيني مي‌شود سلامت كامل اين دو قلاده گرگ حدود يك ماه به طول انجامد كه پس از طي مراحل درمان آنها در زيستگاه اصلي خود رها خواهند شد.

وی بیان کرد: از رانندگانی که در مسیرهای محدوده های زیستگاه های محیط وحش عبور می کنند درخواست می شود با توجه به بارش های اخیر برف در مناطق کوهستانی و احتمال عبور حیوانات وحشی از جاده ها برای تامین غذا با افزایش برخورد خودروها با این حیوانات ضمن احتیاط کامل در صورت مشاهده حیوانات وحشی آسیب دیده مراتب را به ادارات محیط زیست استان اطلاع دهند.