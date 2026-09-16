به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یکی از چاه‌های تأمین آب شرب جلیل‌آباد به دلیل بروز مشکل فنی از مدار بهره‌برداری خارج شده است.

به گفته این شرکت، چاه یادشده تا زمان احیا، بازسازی و رفع مشکل، خارج از مدار باقی می‌ماند.

این شرکت هشدار داد که در ساعات پیک مصرف، احتمال افت فشار و کاهش میزان آب تحویلی در شبکه وجود دارد.

آبفای جنوب شرق استان تهران از مشترکان خواسته است ضمن مدیریت مصرف آب، در صورت امکان با نصب تانکر ذخیره و ذخیره‌سازی آب مورد نیاز در ساعات ابتدایی شب، این شرکت را در مدیریت شرایط موجود همراهی کنند.

بر اساس این اطلاعیه، اقدامات لازم برای احیا، بازسازی و رفع مشکل چاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حال انجام است.