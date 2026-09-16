به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت طباطبایی ظهر چهارشنبه در نخستین نشست شورای سینمای استان قم از آغاز فرآیند تشکیل دبیرخانه این شورا در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد و اظهار کرد: پنجمین نشست شورای عالی سینما هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد و پس از آن، ابلاغیه تشکیل شوراهای سینمای استانها به استانداران ارسال شد.
وی افزود: تشکیل شوراهای سینمای استانی در چارچوب کلانبرنامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان مردمیسازی و عدالت فرهنگی دنبال میشود و قرار است ظرفیتهای موجود در استانها برای تقویت حوزه سینما در این قالب به کار گرفته شود.
طباطبایی، توسعه سینما، گسترش عدالت فرهنگی در استانها و ایجاد همگرایی و همافزایی در بهرهگیری از منابع استانی را از اهداف اصلی این شورا عنوان کرد و گفت: استفاده هماهنگ از ظرفیتهای موجود میتواند در مسیر توسعه زیرساختهای سینمایی و تولید انواع آثار سینمایی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ساختار اجرایی شورای سینمای استان قم بیان کرد: دبیرخانه این شورا در محل ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل خواهد شد و برای فعالیت آن از پستهای مصوب و ظرفیت سازمانهای موجود استفاده میشود.
دستیار رئیس سازمان سینمایی تأکید کرد: تشکیل دبیرخانه شورای سینما نباید به توسعه تشکیلات اداری یا ایجاد بار مالی جدید منجر شود و ساختار اجرایی آن بر پایه ظرفیتهای موجود دستگاههای استانی شکل خواهد گرفت.
طباطبایی درباره حدود اختیارات شورای سینمای استانها نیز گفت: وظایف و اختیارات این شوراها ماهیتی ایجابی دارد و در امتداد سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف میشود.
وی تصریح کرد: صدور مجوزهای سینمایی، موافقتنامهها و انجام انواع نظارتهای مرتبط، مطابق قوانین و مقررات موضوعه همچنان بر عهده سازمان سینمایی و سمعی و بصری خواهد بود و تشکیل شورای سینمای استان تغییری در این مسئولیتها ایجاد نمیکند.
جلسات شورا هر سه ماه برگزار میشود
مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی درباره نحوه فعالیت شورای سینمای استانها اظهار کرد: جلسات شورا دستکم هر سه ماه یکبار برگزار میشود و برای رسمیت یافتن نشستها حضور دو سوم اعضا و رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد.
وی افزود: دبیرخانه شورای سینمای استان موظف است گزارش جلسه، صورتجلسه و مصوبات را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ مصوبات به دبیرخانه شورای سینما در سازمان امور سینمایی ارسال کند.
طباطبایی یکی از محورهای مورد انتظار سازمان سینمایی را تعامل و همافزایی با شورای فرهنگ عمومی استان دانست و گفت: شناسایی و پیگیری مسائل اجتماعی استان با استفاده از ظرفیت تولیدات سینمایی از جمله موضوعاتی است که میتواند در این چارچوب دنبال شود.
وی همچنین بر پیگیری اجرای طرح احداث سینما در شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای استراتژیک فاقد سینما تأکید کرد و همکاری با مؤسسه سینماشهر را در این زمینه مورد توجه قرار داد.
ظرفیت مستندنگاری پروژههای قم دنبال میشود
دستیار رئیس سازمان سینمایی استفاده از ظرفیت آییننامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرحها و پروژههای کشور را نیز از دیگر انتظارات این سازمان برشمرد و گفت: این موضوع در بند چهار مصوبه شورای سینمای سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این نشست که با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، از سید حمیدرضا منتظری، مدیر دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در قم، به دلیل حضور فعال در پویشهای تولید فیلم کوتاه در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تجلیل شد.
قم- دستیار رئیس سازمان سینمایی از تشکیل شورای سینمای استان قم با هدف توسعه سینما، تحقق عدالت فرهنگی و همافزایی ظرفیتهای استانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت طباطبایی ظهر چهارشنبه در نخستین نشست شورای سینمای استان قم از آغاز فرآیند تشکیل دبیرخانه این شورا در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد و اظهار کرد: پنجمین نشست شورای عالی سینما هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد و پس از آن، ابلاغیه تشکیل شوراهای سینمای استانها به استانداران ارسال شد.
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