به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر چهارشنبه در نخستین نشست شورای سینمایی استان قم با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حمایت از سینما، استفاده از ظرفیتهای موجود در استان را یکی از راههای توسعه این حوزه دانست و خواستار ورود سالنهای کماستفاده به چرخه اکران فیلم شد.
استاندار قم اظهار کرد: استان قم با دیگر استانها تفاوت دارد و به دلیل جایگاه این شهر به عنوان یک جهانشهر، باید در برنامهریزیهای فرهنگی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و بتواند در تقویت فرهنگ کشور نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به برگزاری نخستین نشست کارگروه ملی زیارت در قم با حضور معاون اول رئیسجمهور افزود: معنویت حرم حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به عنوان میزبان این نشست، زمینه تصویب مصوبات خوبی برای استان را فراهم کرد و اجرای این مصوبات در حوزه فرهنگی، نیازمند آمادهسازی زیرساختهای مرتبط با زیارت است.
بهنامجو با بیان اینکه موضوع سینما نیز نیازمند توجه به زیرساختهاست، گفت: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اعتبار کافی در اختیار ندارد و مجموع اعتبارات آن در مقایسه با برخی نهادهای دیگر بسیار محدود است، با این حال باید ساختار و ظرفیتهای فرهنگی استان را تثبیت کرد.
وی ادامه داد: قم میتواند در حوزه فرهنگ کشور نقشآفرین باشد و برای تحقق این ظرفیت باید متناسب با ویژگیهای استان برنامهریزی و حمایت لازم انجام شود.
استاندار قم با اشاره به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تعریف تولید فیلمهای سینمایی مبتنی بر هوش مصنوعی در قم عنوان کرد: میتوان از تاریخ استان نیز برای تولید آثار فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی بهره گرفت.
وی افزود: قم از هنرمندان توانمندی برخوردار است و سینماگران استان میتوانند در این مسیر نقش مؤثری داشته باشند و ظرفیتهای موجود را برای تولید آثار مورد استفاده قرار دهند.
بهنامجو با تأکید بر ضرورت اثربخشی اعتبارات فرهنگی بیان کرد: منابعی که در این حوزه هزینه میشود باید به تحول در فعالیتها و ایجاد خروجی منجر شود و اگر نتیجه کارها متناسب با هزینهها نیست، باید در شیوههای موجود بازنگری کرد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری همایشها و برنامههای متعدد بدون خروجی تأثیرگذار نمیتواند پاسخگوی نیازهای فرهنگی باشد و باید بخشی از هزینههایی که صرف این برنامهها میشود، برای حمایت از سینما و فعالیت هنرمندان اختصاص یابد.
استاندار قم اعتماد به هنرمندان مؤمن و معتقد را ضروری دانست و گفت: تولید فیلم نیازمند هزینه و اعتبار است و فعالان فرهنگی باید در این مسیر مورد حمایت قرار گیرند.
بهنامجو با اشاره به استقبال جوانان قم از سینما اظهار کرد: جوانان این شهر از فضاهای تفریحی متنوعی برخوردار نیستند و سینما میتواند یکی از محلهای مناسب برای گذران اوقات فراغت آنان باشد.
وی افزود: اگر حمایت لازم از سینماهای قم صورت گیرد، حتی یک کمک محدود اما تکمیلکننده میتواند به رونق بیشتر این مجموعهها منجر شود و فرصت مناسبی برای مردم و جوانان فراهم کند تا آثار مثبت و مناسب را تماشا کنند.
استاندار قم تغییر نگرش نسبت به ظرفیت سالنهای موجود را ضروری دانست و گفت: سالنهای متعددی در شهرداری، مؤسسات فرهنگی، دانشگاهها و دیگر مراکز وجود دارد که میتوان با بررسی مشخصات و ظرفیت آنها، از این فضاها به عنوان مراکز سینمایی برای گروههای مختلف یا عموم مردم استفاده کرد.
وی ادامه داد: سالنهای راکد متعددی در استان وجود دارد و حتی میتوان این موضوع را در سطح سازمانی و با نگاه استانی دنبال کرد، چرا که نزدیک به ۹۰ درصد این سالنها در مقاطع مختلف خالی هستند و ورود آنها به چرخه اکران فیلم میتواند امکان استفاده مناسب از این ظرفیت را فراهم کند.
بهنامجو تصریح کرد: استفاده از این مجموعهها میتواند زمینه انجام فعالیتهای فاخر سینمایی را فراهم کند و ظرفیتهایی را که اکنون مورد استفاده کامل قرار نمیگیرند، به چرخه فرهنگی استان بازگرداند.
سالن ۱۵ خرداد برای سینمای کودک آماده میشود
استاندار قم با اشاره به مجتمع فرهنگی اردویی ۱۵ خرداد قم گفت: معاونت پرورشی ادارهکل آموزشوپرورش استان دارای سالن مناسبی است که میتوان آن را برای فعالیت سینمای کودک و نوجوان تعریف کرد.
وی افزود: با اختصاص این سالن برای اکران فیلم، علاوه بر ایجاد درآمد، امکان ورود یک ظرفیت جدید به چرخه سینماهای استان نیز فراهم میشود.
بهنامجو همچنین با اشاره به همکاری با انجمن سینمای جوانان قم بیان کرد: تاکنون دو جلسه با انجمن سینمای جوانان استان برگزار شده و این مجموعه ظرفیت بسیار خوبی دارد و فعالان دیگر نیز از استانهای مختلف آمادگی خود را برای کمک و همکاری اعلام کردهاند.
وی بر توجه بیشتر به آموزش هوش مصنوعی در حوزه سینما تأکید کرد و گفت: در این زمینه باید اهمیت بیشتری برای آموزش و استفاده از ظرفیتهای جدید قائل شد.
استاندار قم با تأکید بر جایگاه فرهنگی استان اظهار کرد: قم یک استان فرهنگی است و باید از ابعاد مختلف به این ظرفیت توجه شود.
وی ادامه داد: درآمد متوسط شهری در قم از میانگین کشور پایینتر است، اما با توانمندسازی جوانان، فراهمکردن فرصتهای شغلی، توسعه آموزش و ایجاد بستر فعالیت میتوان هم یک کار فرهنگی مؤثر برای کشور انجام داد و هم زمینه افزایش درآمد و ماندگاری جوانان در شهر را فراهم کرد.
بهنامجو خاطرنشان کرد: توجه به سینما باید در کنار سایر حوزهها با جدیت بیشتری دنبال شود و این حوزه میتواند بخشی از ظرفیت فرهنگی استان را فعال کند.
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