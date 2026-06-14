کشف ۴ انبار احتکار در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود انبارهای احتکارکالا ، بررسی موضوع را در دستور کار مأموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا به‌ همراه عوامل پلیس اطلاعات در تحقیقات اولیه محل های مورد نظر را شناسایی و پس از اطمینان احتکار کالا، با هماهنگی قضایی طی ۴ عملیات جداگانه به انبارهای مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنها مقدار هفت تن و ۴۸۰ کیلو انواع برنج خارجی، مقدار ۲۳ تن پوره خرما، تعداد ۷۸ حلقه لاستیک خارجی و تعداد ۵۰۰ هزار انواع ظروف پلاستیکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای احتکار شده را ۵۴ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: ضمن پلمب انبارهای یاد شده در این راستا مالکان انبارها نیز شناسایی و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.