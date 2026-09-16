بهشهر به جمع شهرهای فعال کشور پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی عصر چهارشنبه در نشست مشترک مسئولان فدراسیون ورزشهای همگانی با مدیریت شهری بهشهر اظهار کرد: طرح «شهر فعال» با هدف توسعه ورزش همگانی و ایجاد دسترسی آسانتر شهروندان به فضاها و امکانات ورزشی در شهرهای مختلف کشور اجرا میشود.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی کشور با اشاره به معیارهای ارزیابی شهرهای فعال افزود: ارزیابی شهرها بر اساس چهار راهبرد و شش شاخص تخصصی انجام میشود و تلاش داریم زیرساختها و ظرفیتهای موجود را به گونهای ساماندهی کنیم که شهروندان برای انجام فعالیتهای بدنی، کمترین مسیر را طی کنند و از بیشترین امکانات بهرهمند شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بهشهر برای حضور در این طرح گفت: بهشهر سومین شهر کشور است که به طرح «شهر فعال» میپیوندد و نخستین شهر غیرمرکز استان محسوب میشود که موفق به احراز شرایط ورود به این طرح شده است.
خلیلی با بیان اینکه تفاهمنامه اجرای طرح شهر فعال با شهرداری بهشهر به امضا رسیده است، ادامه داد: با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر، فرآیند ارزیابی دقیق زیرساختها و ظرفیتهای ورزشی بهشهر آغاز خواهد شد تا برنامههای توسعهای متناسب با نیاز شهر تدوین شود.
وی هدف اصلی این طرح را گسترش ورزش در میان اقشار مختلف جامعه دانست و گفت: فراهم کردن امکان فعالیت بدنی برای شهروندان با هزینه پایین و دسترسی مناسب، یکی از محورهای مهم سیاستهای ورزش همگانی است.
در ادامه این نشست، یاسر احمدی شهردار بهشهر با تأکید بر جایگاه ورزش در برنامههای مدیریت شهری اظهار کرد: ورزش همگانی تنها موضوعی مرتبط با اوقات فراغت نیست و میتواند در افزایش نشاط، سلامت و تابآوری اجتماعی شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.
وی افزود: مدیریت شهری بهشهر تلاش دارد توسعه فضاهای پیادهمحور و مسیرهای دوچرخهسواری را در برنامههای خود دنبال کند و در این مسیر از ظرفیتهای فدراسیون ورزشهای همگانی استفاده خواهد کرد.
شهردار بهشهر با اشاره به امضای تفاهمنامه طرح شهر فعال گفت: تکمیل و تقویت زیرساختهای موجود و ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت بدنی شهروندان، از اولویتهای مدیریت شهری است و امیدواریم با اجرای این طرح، بهشهر به یکی از شهرهای الگو در حوزه ورزش همگانی تبدیل شود.
روهام ابوطالبی، رئیس هیئت ورزشهای همگانی مازندران نیز در این نشست اظهار کرد: اجرای طرح «شهر فعال» زمینه دسترسی بیشتر مردم به امکانات و فضاهای ورزشی را فراهم میکند و بهشهر با پیوستن به این طرح، ظرفیتهای خود را در حوزه ورزش همگانی توسعه خواهد داد.
وی افزود: قرار گرفتن بهشهر در جمع شهرهای فعال کشور، فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیتهای ورزشی، توسعه زیرساختها و افزایش مشارکت شهروندان در فعالیتهای بدنی است.
ابوطالبی با بیان اینکه بهشهر میتواند به عنوان نمونهای برای سایر شهرهای غیرمرکز استان مطرح شود، گفت: اجرای این طرح علاوه بر آثار ورزشی، میتواند در ارتقای سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت مشارکت شهروندان در فعالیتهای جمعی مؤثر باشد.
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