ساخت ۳۰ سوله ورزشی و ۶ مجموعه آبی در حاشیه شهر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، مجتبی مجد با اشاره به فعالیت‌های ورزشی شهرداری در دو حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی و اجرای برنامه‌های ورزش همگانی، از فعالیت بیست سالن ورزشی مسقف در حاشیه شهر مشهد خبر داد و گفت: هر سالن ورزشی شهرداری در هرماه به‌طور میانگین برای حدود ۱۰ هزار نفر از شهروندان حاشیه شهر خدمات ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به مشارکت شهرداری و سپاه امام رضا(ع) در ساخت بیش از سی سوله ورزشی در حاشیه شهر گفت: تاکنون ۱۰ سوله از ۳۰ سوله مقرر، ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است.

مجد به اهمیت گسترش ورزش‌های آبی در مناطق کمتر برخوردار اشاره و عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود مراحل اجرایی شدن عملیات ساخت ۶ مجموعه آبی در حاشیه شهر در سال جاری آغاز شود، در بخش زیرساخت‌های ورزشی نیز بیش از ۵۰ درصد دستگاه‌های سلامت پارکی و بدنسازی در پارک‌های حاشیه شهر نصب‌شده که حدود دویست ایستگاه را شامل می‌شود.

ارائه خدمت ۷۰ زمین ورزشی روباز در حاشیه شهر

سرپرست تربیت‌بدنی همگانی شهرداری مشهد افزود: امکان بهره‌مندی شهروندان از بیش از ۷۰ زمین ورزشی روباز در سطح محلات مناطق حاشیه شهر فراهم است که این تعداد در سال ۹۵ افزایش می‌یابد، در بخش اجرای برنامه‌های ورزش همگانی نیز مشارکت‌هایی با مساجد صورت گرفته که در این راستا، ۷۰ مسجد به تجهیزات و امکانات ورزشی مجهز و آماده برگزاری مسابقات و فعالیت‌های ورزشی است.

وی اضافه کرد: در سال جاری نیز حدود ۱۰۰ مسجد دیگر در قالب طرح تربیت دینی و بدنی، به امکانات ورزشی مجهز و مسابقات ورزشی در آنان با قوت بیشتری برگزار می‌شود.

مجد به مشارکت با مدارس و برگزاری طرح‌های ورزشی در ۲۰۰ مدرسه حاشیه شهر اشاره و اظهار کرد: اهدای سبدهای ورزشی در قالب طرح «حیاط پویا» از جمله دیگر فعالیت‌های مشارکتی مدیریت تربیت‌بدنی همگانی شهرداری مشهد به شمار می‌رود.

پنج حوزه علمیه به امکانات ورزشی مجهز شد

وی از آغاز اقدامات مشارکتی با حوزه‌های علمیه خبر داد و گفت: تعامل خوبی با حوزه‌های علمیه برقرار شده که تجهیز پنج حوزه علمیه حاشیه شهر به امکانات ورزشی از مهم‌ترین این تعامل‌ها در توسعه ورزش همگانی محسوب می‌شود.

سرپرست تربیت‌بدنی همگانی شهرداری مشهد به برگزاری مسابقات، همایش‌ها، جشنواره‌ها و ایستگاه‌های ورزشی در حاشیه شهر اشاره و عنوان کرد: بیست پایگاه ورزش صبحگاهی در محلات حاشیه شهر راه‌اندازی شده که در این راستا، تاکنون ۲۰ تیم کوهپیمایی از نوجوانان و جوانان حاشیه شهر با حمایت شهرداری مشهد شکل گرفته است.

مجد با تأکید بر نگاه ویژه شهرداری مشهد در سال جاری برای گسترش ورزش همگانی در نقاط حاشیه شهر، گفت: از تشکل‌های فرهنگی و مردمی فعال در این نقاط درخواست داریم با استفاده از ظرفیت ورزش، به کاهش مشکلات و معضلات در حاشیه شهر توجه بیشتری داشته باشند.

