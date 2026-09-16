به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نجیمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی و کارگاه علمی مدیریت موزههای تاریخ طبیعی و بانکهای ژن در مهدیشهر خشکسالی را تهدید بزرگ زیستگاههای طبیعی کشورمان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه خشکسالیهای سال های اخیر سبب از بین رفتن پوششهای گیاهی شده است، تاکید کرد: تغییر اقلیم سبب از بین رفتن پوشش گیاهی و در نهایت زیستگاهها میشود.
مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی محیط زیست همچنین گفت: تداوم خشکسالی های اخیر تامین آب زیستگاه های طبیعی کشورمان را هم با چالشهای جدی روبرو خواهد کرد.
نجیمی با بیان اینکه از بین رفتن پوشش گیاهی میتواند موجب تخریب و فرسایش زیستگاهها شود، تاکید کرد: در این زمان شاهد جابجایی وحوش خواهیم بود که خطرناک است.
وی با بیان اینکه ترک زیستگاه اصلی فشاری است که به محیط زیست وارد می شود، افزود: این تغییر اقلیم سبب تخریب زیستگاه ها خواهد شد.
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