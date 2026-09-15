فیدان: حل بحران ایران و منطقه باید از مسیر دیپلماسی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه پس از دیدار با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در نشست خبری مشترک در باکو سخنرانی کرد.

فیدان با اشاره به اینکه تحولات در کشور همسایه ایران ارتباط بسیار نزدیکی با ترکیه و جمهوری آذربایجان دارد، گفت: امنیت، ثبات و رفاه ایران طبیعتا به صورت مستقیم بر منطقه ما تأثیر می‌گذارد. از این منظر، خواهان حل‌وفصل هرچه سریع‌ تر اختلاف موجود از طریق راه‌ های دیپلماتیک هستیم. حملات متقابل که اخیرا افزایش یافته، به تلاش‌ های صلح آسیب جدی وارد می‌کند. این اقدامات که موجب افزایش تنش در منطقه می‌شوند، باید فوراً پایان یابند.

هاکان فیدان بدون اشاره به تجاوز غیرقانونی آمریکا به ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز مدعی شد: باید امکان عبور و مرور امن، بدون وقفه و آزاد در تنگه هرمز فراهم شود و هرچه سریع‌ تر به وضعیت پیش از جنگ بازگردیم. برای حل بحران و برقراری صلح و امنیت در منطقه، تماس‌های خود با همه طرف‌های ذی‌ربط را بدون وقفه ادامه می‌دهیم.