آسمان همدان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی وضعیت آسمان همدان در هفته پیش‌رو عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات به‌ویژه در ساعات بعدازظهر وزش موقت باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: تغییرات دمایی در روزهای آینده محسوس نخواهد بود و شاهد ثبات نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان به آمارهای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: بیشینه دمای ثبت‌شده در استان با ۳۴ درجه سانتی‌گراد مربوط به شهرستان‌های اسدآباد، نهاوند و کبودرآهنگ بوده است.

زاهدی ادامه داد: همچنین کمینه دمای ثبت‌شده در استان مربوط به شهرستان بهار با ۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شد و دمای هوای شهر همدان نیز در ۲۴ ساعت اخیر در گرم‌ترین ساعات ۳۳ درجه و در خنک‌ترین ساعات ۱۰ درجه سانتی‌گراد بوده است.