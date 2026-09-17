آسمان همدان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود

روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی وضعیت آسمان همدان در هفته پیشرو عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات بهویژه در ساعات بعدازظهر وزش موقت باد پیشبینی میشود.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: تغییرات دمایی در روزهای آینده محسوس نخواهد بود و شاهد ثبات نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان به آمارهای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: بیشینه دمای ثبتشده در استان با ۳۴ درجه سانتیگراد مربوط به شهرستانهای اسدآباد، نهاوند و کبودرآهنگ بوده است.
زاهدی ادامه داد: همچنین کمینه دمای ثبتشده در استان مربوط به شهرستان بهار با ۶ درجه سانتیگراد گزارش شد و دمای هوای شهر همدان نیز در ۲۴ ساعت اخیر در گرمترین ساعات ۳۳ درجه و در خنکترین ساعات ۱۰ درجه سانتیگراد بوده است.
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