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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

اسکندری:

مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی سپاه در شاهرود برگزار شد

مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی سپاه در شاهرود برگزار شد

شاهرود-خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی و تبلیغات گروه ده محرم شاهرود با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی سپاه در شاهرود، گفت: در مرحله نخست این مسابقات شش نفر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسکندری، ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی سپاه در شاهرود، در گفتگو با خبرنگاران، بیان داشت: مرحله اول مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به میزبانی قرارگاه صاحب الزمان(عج) برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در قسمت خانواده‌های کارکنان سپاه یک نفر در رشته حفظ 5 جز و یک نفر در ترتیل به مقام اول دست یافتند، افزود: در قسمت کارکنان رسمی نیروی زمینی نیز دو نفر مقام دوم را کسب کردند و دو نفر دیگر نیز مقام سومی این مرحله از مسابقات را کسب از آن خود کردند.

مسئول روابط عمومی و تبلیغات گروه ده محرم شاهرود، با اشاره به راهیابی نفرات برتر این مسابقات به مرحله نیمه نهایی گفت: شش نفر از گروه ده محرم که عنوان‌های برتر را کسب کرده‌اند در مرحله نیمه نهایی با رقبای خود مسابقه خواهند داد و نفرت برتر راهی مرحله نهایی مسابقات می‌شوند.

کد مطلب 1689862

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