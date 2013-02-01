به گزارش خبرگزاری مهر، نفرات برتر مسابقات سراسری قرآنی کشور با معرفی 21 بانوی قاری کشور در ساری در حال انجام است.
بخش قرائت قرآن ویژه بانوان در مجتمع نیروی انتظامی شهرستان ساری در حال پیگیری است.
در بخش قرائت قرآن بانوان 41 داوطلب حضور داشتند که 21 نفر از متسابقان موفق به راهیابی به مرحله نیمه نهایی شدند که عصر امروز پنجشنبه، 12 بهمن ماه 91 برای ورود به مرحله نهایی با هم به رقابت میپردازند.
شنبه اختتامیه سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن
جانشین ستاد استانی برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم از برگزاری مراسم اختتامیه سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن، در روز شنبه، 14 بهمنماه 91 با حضور رئیس دیوان الوقف الشیعه عراق خبر داد.
هادی ابراهیمی گفت: پیشتر اعلام شده بود که سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه حضور خواهد داشت ولی متاسفانه به علت رونمایی از کتاب سال با حضور رئیس جمهور برگزار میشود، وی توفیق حضور در اختتامیه این مسابقات را ندارد.
وی افزود: با هماهنگیهای انجام شده مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور سیدصالح الحیدری، رئیس دیوان الوقف الشیعه عراق و حجت الاسلام علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار می شود.
کاهش استرس در مسابقه دهندگان
زینب غنیلو، حافظ کل قرآن و نماینده استان زنجان در سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم گفت: سه مرحلهای شدن مسابقات رشته حفظ کل ، کاهش استرس در متسابقین و لحاظ کردن 100 امتیاز برای حفظ در مرحله اول و 100 امتیاز از 200 امتیاز مرحله دوم از جمله مزیتهای این روش است که با استقبال متسابقین همراه شده است.
این حافظ کل قرآن با اشاره به اثرات معنوی قرآن در زندگی دنیوی، تصریح کرد: مرز بین حق و باطل به اندازه یک تار مو و تشخیص آن امری بسیار مهم و حساس است و قرآن بهترین و کاملترین منبع در شناخت حق از باطل است.
وی برخورداری از احساس آرامش و امنیت را از دیگر پیامدهای زندگی قرآنی دانست و افزود: در دنیای پر مشغله کنونی که بشریت از آرامش و امنیت دور مانده و برای رسیدن به روح و روانی آرام به هر وسیله و ابزاری چنگ میزند تنها قرآن راه گشای انسانها است.
معرفی فینالیستهای رشته قرائت
پس از پایان رقابتهای مرحله نیمه نهایی رشته قرائت مسابقات سراسری قرآن کریم در ساری راه یافتگان به مرحله نهایی این دور از مسابقات معرفی شدند.
این دوره از مسابقات در بخش آقایان و در مرحله نیمه نهایی رشته قرائت با حضور و رقابت 31 نفر برتر مرحله مقدماتی در سالن همایشهای هلال احمر مازندران در ساری برگزار شد.
بر اساس اعلام کمیته داوران محمد مشمول از استان خراسان رضوی، وحید وکیلی از استان آذربایجان غربی، جعفر فردی از استان تهران، سیدمحمد کرمانی از استان تهران، حسین پورکویر از استان خراسان رضوی، مهدی شایق برگزیده مسابقات مدهامتان و حامد علیزاده از خراسان رضوی به فینال رشته قرائت این دوره از مسابقات قرآن کریم راه یافتند.
معرفی فینالیستهای رشته ترتیل مسابقات قرآن در بخش بانوان
مسئول اجرایی مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش بانوان از تغییرات رخ داده در معرفی نفرات برتر راه یافتگان به مرحله نهایی رشته ترتیل خبر داد.
فاطمه خانیزاده گفت: پس از برگزاری آزمون و اعلام نظر داوران در این بخش تعداد 9 نفر به عنوان راه یافتگان به مرحله نهایی معرفی شدند.
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