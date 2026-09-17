برگزاری همایش ۴۶ هزار نفری جانفدایان استان سمنان در شاهرود

سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری رزمایش و نمایش اقتدار ۴۷ هزار نفری جان فدایان استان سمنان در شاهرود خبر داد و بیان کرد: این رویداد با حضور مردم برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مراسم ۳۱ شهریورماه ساعت هشت صبح با حضور جان فدایان استان سمنان برگزار می‌شود، افزود: این ویژه برنامه مقارن با نخستین روز هفته دفاع مقدس و به میزبانی شاهرود برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه این رویداد با افتتاح نمایشگاه فرهنگی و هنری اسوه بسیج همراه خواهد بود، گفت: مکان این رویداد بزرگ میدان امام خمینی(ره) شاهرود خواهد بود.

اسماعیلی ضمن دعوت از همه کسانی که در پویش جان فدا نام نویسی کردند برای حضور در این رویداد معنوی بیان کرد: حضور آحاد مردم در این رویداد که به نوعی نمایش اقتدار مردم ایران اسلامی است آزاد خواهد بود.