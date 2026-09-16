به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تلاش شتاب‌زده خریداران برای یافتن جایگزینی برای نفت خاورمیانه به دلیل اختلال فزاینده در عرضه نفت این منطقه سبب شد قیمت برخی محموله‌های فیزیکی نفت در اروپا روز سه‌شنبه (۲۴ شهریور) از ۱۳۰ دلار برای هر بشکه فراتر رود و به بالاترین سطح در ماه آوریل نزدیک شود.

منابع تجاری اعلام کردند که افزون‌بر اختلال ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، عربستان سعودی تحویل محموله‌های اواخر سپتامبر به خریداران اروپایی را لغو کرده است. این اقدام پس از آن انجام شد که حمله هفته گذشته به خط لوله شرق به غرب این کشور سبب توقف بارگیری نفت از بندر مهم ینبع در دریای سرخ شد.

خریداران اعلام کردند که قیمت گزینه‌های جایگزین ازجمله نفت دریای شمال روز سه‌شنبه افزایش یافت. بر اساس داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، قیمت نفت خام فورتیز دریای شمال به ۱۳۶ دلار و ۷۵ سنت برای هر بشکه رسید و به بالاترین قیمت ثبت‌شده در ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) یعنی ۱۴۷ دلار و ۳۷ سنت به‌ازای هر بشکه پس از اختلال در صادرات نفت خاورمیانه به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نزدیک شد.

قیمت محموله‌های فیزیکی نفت مانند نفت خام برنت بالاتر از قیمت معامله‌های آینده آن است که این تفاوت قیمت تا حدی به این دلیل است که تحویل محموله‌های فیزیکی ظرف چند هفته آینده انجام می‌شود، درحالی‌که نفت خام معامله‌شده در بازارهای آینده تاریخ تحویل طولانی‌تری دارد. نزدیک‌ترین موعد تحویل نفت برنت در ماه نوامبر است.