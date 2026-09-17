آغاز فرآیند حل مشکل چندساله اراضی بخش سردرود رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانیافشار صبح پنج شنبه در حاشیه جلسه بررسی مشکلات بخش سردرود با اشاره به اولویت این سازمان برای گرهگشایی از کار مردم و تامین امنیت غذایی، اظهار کرد: رفع مشکلات و موانع پیشروی بهرهبرداران بخش کشاورزی از وظایف ذاتی این سازمان است و دغدغههای مطرحشده از سوی فرماندار و نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه اسناد و مدارک مربوط به این پرونده مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: توافقنامهای میان اهالی و شهرداری منعقد شده که پس از بارگذاری در سامانه مربوطه فرآیند قانونی آن مطابق با تبصره یک و ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در کوتاهترین زمان ممکن طی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ضمن قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم رزن در مجلس، فرماندار این شهرستان و سایر دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: اگرچه این مسئله باید پیش از این رفع میشد اما اکنون با همافزایی دستگاههای مرتبط اراده جدی برای حل این گره چندینساله وجود دارد.
خانجانیافشار با تاکید بر تکریم مراجعان و پاسخگویی به مطالبات مردم، بیان کرد: امیدواریم با همکاری همه مسئولان این مشکل در سریعترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسد و روند خدمترسانی به مردم بخش سردرود تسریع شود.
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