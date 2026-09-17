به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شریف شریفی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و کاهش اراضی دارای قابلیت کشاورزی، حفاظت از اراضی موجود و جلوگیری از خروج آن‌ها از چرخه تولید اهمیت دوچندانی دارد.

وی افزود: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر کاهش ظرفیت‌های تولیدی، روند تأمین امنیت غذایی را با چالش مواجه می‌کند. از این رو، برخورد مؤثر باید از مراحل اولیه انجام شود چرا که جلوگیری از ایجاد بنا و مستحدثات غیرمجاز بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از اقدام برای قلع و قمع و بازگرداندن زمین به وضعیت اولیه است.

شریفی با اشاره به لزوم اجرای قانون تصریح کرد: اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در مراحل ابتدایی تخلف باید با جدیت دنبال شود. همچنین برخورد قانونی با بنگاه‌ها و اشخاصی که در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز یا تسهیل این تخلفات فعالیت می‌کنند، در دستور کار است.

وی بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: مقابله با این پدیده نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ میان جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است و باید از ظرفیت همه دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری و برخورد قانونی با متخلفان استفاده شود.