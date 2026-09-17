به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از تصویب طرح توسعه بیمارستان مال‌خلیفه به مساحت تقریبی ۲ هکتار در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری استان خبر داد و گفت: این طرح پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، برای اجرا ابلاغ و زمین مورد نیاز آن در داخل حریم شهر و از اراضی تحت مالکیت این اداره‌ کل، در اختیار دستگاه متولی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح توسعه بیمارستان مال‌خلیفه به مساحت تقریبی ۲ هکتار در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری اداره کل راه و شهرسازی استان به تصویب رسید.

وی اظهار کرد: با توجه به نیاز شهرستان به توسعه زیرساخت‌های درمانی و درخواست دستگاه متولی برای تأمین زمین مورد نیاز توسعه بیمارستان مال‌خلیفه، موضوع در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان مطرح و پس از بررسی، با طرح توسعه این بیمارستان در مساحت تقریبی ۲ هکتار موافقت شد.

حسینی افزود: در ادامه فرآیند قانونی، مصوبه این کارگروه برای طرح و بررسی در شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار برگزار می‌شود، ارسال خواهد شد و در صورت تصویب نهایی در این شورا، موضوع برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ مصوبه، این اداره‌کل آمادگی دارد زمین مورد نیاز اجرای طرح توسعه بیمارستان مال‌خلیفه را در داخل حریم شهر و از اراضی تحت مالکیت خود، مطابق ضوابط و مقررات، در اختیار دستگاه متولی قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی و فراهم‌کردن بستر لازم برای اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم، از موضوعات مهمی است که اداره‌کل راه و شهرسازی استان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، همکاری لازم را برای تسهیل اجرای آن به عمل خواهد آورد.