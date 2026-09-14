اعتبار ۵۰ میلیاردی برای ورزشگاه پنج هزار نفری مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید موسوی روز دوشنبه گفت: از این مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از مالیات نشان‌دار تأمین شده است؛ ظرفیتی که سال گذشته با همراهی اصناف و فعالان اقتصادی شهرستان برای ورزشگاه مراغه به کار گرفته شد.

وی افزود: بر اساس تدابیر اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌ شرقی، اعتبار تأمین‌شده صرف انشعابات و تأسسات داخلی مجموعه خواهد شد تا زمینه استفاده جامعه ورزش شهرستان از ورزشگاه فراهم شود.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر اضافه کرد: تأمین ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نقد در شرایط جاری جنگ، محدودیت منابع عمومی و وضعیت اقتصادی کشور، پس از پیگیری موضوع در سطح ملی و استانی و مکاتبات و مذاکرات متعدد با دستگاه‌های مسئول به نتیجه رسید.

موسوی خاطرنشان کرد: حال باید اثر این اعتبار را در خود ورزشگاه ببینیم، پیگیری تا قابل استفاده شدن مجموعه برای جوانان و ورزشکاران مراغه ادامه دارد.