مانولوپولوس: بازی خوب بحرین باعث شد بعضا تصمیمات اشتباه بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سوتریس مانولوپولوس پس از پیروزی ۷۹ بر ۷۴ تیم ملی بسکتبال مقابل بحرین در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: بازی بسیار سختی بود. به تیم بحرین و مربی آن بابت این بازی تبریک می‌گویم. او در زمانی کوتاه، یک تیم رقابتی ایجاد کرده است.



وی ادامه داد: وقتی یک بازی بد را پشت سر می‌گذاریم، باید دلیل این اتفاق را بررسی کنیم. فکر می‌کنم دلیل بازی بد ما، به بازی عالی بازیکنان بحرین بازمی‌گردد. آنها ما را مجبور کردند تا تصمیمات اشتباهی بگیریم.



سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران افزود: فکر می‌کنم تقریباً در تمام طول بازی از حریف پیش بودیم، اما آنها در لحظات پایانی از ما پیش افتادند. ما آرامش خود را حفظ کردیم و احساسات خود را کنترل کردیم و در نهایت به پیروزی رسیدیم.



مانولوپولوس در پایان گفت: این یک پیروزی بزرگ برای ما بود و حالا به کار خود ادامه می‌دهیم.