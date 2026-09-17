آژیر خطر ناوگان اورژانس قم؛ ۳۳ آمبولانس فرسوده و ۲۰ دستگاه معطل ترخیص

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: ۲۶ شهریور، پنجاه‌ویکمین سالگرد تأسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و اورژانس ۱۱۵ در کشور است؛ مناسبتی که فرصتی برای مرور مسیر طی‌شده و توجه دوباره به نیازهای این مجموعه فراهم می‌کند.

صدای آژیر آمبولانس برای شهری که در اکثر فصول و روزهای سال میزبان مسافران، زائران و جمعیت شناور است، صدایی آشناست.

آژیرهایی که گاه از میان گره‌های ترافیکی عبور می‌کنند تا خود را به مصدومی برسانند که ثانیه‌ها برای نجات جانش اهمیت دارد، اما پشت این صدا، آماری سنگین از تصادف‌ها و حوادث رانندگی قرار دارد که بخش قابل توجهی از آن به موتورسیکلت‌ها مربوط می‌شود.

در ۶ ماه نخست امسال، ۱۱ هزار و ۸۹۸ مورد تصادف در سطح شهر و جاده‌های استان قم ثبت شده که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۳۹۹ حادثه در محدوده شهری رخ داده است و این آمار تصویری روشن از حجم مأموریت‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ در این استان ارائه می‌کند.

در میان حوادث شهری در قم، سهم موتورسیکلت‌ها چشمگیر است، به طوری که ۶ هزار و ۷۲۶ مورد از تصادفات ثبت‌شده شهری با حضور موتورسیکلت‌ها رخ داده و این رقم حدود ۶۵ درصد کل تصادفات شهری را تشکیل می‌دهد.

هر روز ۳۷ تصادف موتورسیکلت

به طور میانگین روزانه حدود ۳۷ تصادف موتورسیکلت در قم رخ می‌دهد و میانگین سنی مجروحان و جان‌باختگان این حوادث نیز حدود ۲۹ سال اعلام شده، یعنی بخش قابل توجهی از قربانیان، در سال‌هایی قرار دارند که می‌توانستند در اوج فعالیت اجتماعی و اقتصادی خود باشند.

در همین مدت شش ماهه نخست امسال، ۱۶ نفر از مصدومان حوادث موتورسیکلت در قم در محل حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

آمبولانس‌هایی که خود نیازمند نوسازی‌اند

در سوی دیگر این صحنه، نیروهایی قرار دارند که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه برسانند.

مجموعه‌ای که با حدود ۴۲ پایگاه در سطح شهر قم و جاده‌ها و نزدیک به ۴۰۰ نیروی عملیاتی و ستادی، مسئولیت بخش مهمی از امدادرسانی پیش‌بیمارستانی در استان را بر عهده دارد.

اما این شبکه امدادی اورژانس ۱۱۵ قم با یک چالش جدی روبه‌رو است که در واقع فرسودگی ناوگان آمبولانس‌ها است.

حدود ۷۵ دستگاه آمبولانس در ناوگان فعال اورژانس قم وجود دارد که ۳۲ یا ۳۳ دستگاه از آنها فرسوده و مستهلک شده‌اند، وسایل نقلیه‌ای که خود باید در شرایط بحرانی، بدون وقفه و نقص فنی، برای نجات جان انسان‌ها در حرکت باشند.

در برخی مأموریت‌ها، مواردی رخ داده که آمبولانس هنگام انتقال مصدوم دچار نقص فنی و خاموشی شده است، اتفاقی که می‌تواند زمان طلایی درمان را تحت تأثیر قرار دهد.

وقتی ترافیک، زمان را از امدادگران می‌گیرد

قم فقط یک شهر عادی با ترافیک روزمره نیست، شهری زیارتی که در مناسبت‌های مختلف با موج گسترده‌ای از زائران و مسافران مواجه می‌شود و افزایش تردد، گاه خیابان‌ها و محورهای ارتباطی آن را با ترافیک سنگین روبه‌رو می‌کند.

در چنین شرایطی، برای نیروهای امدادی هر دقیقه اهمیت دارد، آمبولانسی که باید خود را به محل حادثه برساند، ممکن است در میان خودروهای متراکم گرفتار شود و همین مسئله زمان رسیدن بر بالین بیمار یا مصدوم را افزایش دهد.

راه‌اندازی اورژانس موتوری بخشی از پاسخ به همین مشکل است، نیروهایی که می‌توانند در شرایط ترافیکی و یا در مسیرهای بافت قدیمی و سنتی شهر که امکان تردد خودرو در کوچه پس کوچه های آن امکان پذیر نیست، مسیرهای دشوار را سریع‌تر پشت سر بگذارند و خود را زودتر به بیمار برسانند.

بالگردی برای نجات در آسمان

در کنار خودروهای امدادی، حالا یک ظرفیت مهم دیگر نیز به مجموعه فوریت‌های پزشکی قم اضافه شده است، بالگرد تخصصی اورژانس که حدود یک ماه قبل در اختیار این مجموعه قرار گرفته است.

قم از جمله معدود استان‌هایی است که از بالگرد تخصصی مدیکوپتر برای ارائه خدمات پزشکی استفاده می‌کند، ظرفیتی که برای انتقال سریع بیماران و مصدومان و ارائه خدمات پزشکی در شرایط خاص اهمیت دارد.

بالگرد پیشین سال‌ها با همکاری نیروی انتظامی در خدمت عملیات اورژانسی قم بود، اما بالگرد جدید به صورت اختصاصی برای خدمات پزشکی در نظر گرفته شده و محدودیت‌های بالگرد قبلی را ندارد.

راه‌اندازی این ظرفیت البته هزینه‌های قابل توجهی دارد، اما حضور یک بالگرد تخصصی در کنار شبکه زمینی اورژانس، دامنه توان امدادی استان را گسترده‌تر کرده است و از خیابان‌های پرترافیک شهر تا محورهایی که دسترسی زمینی به آنها زمان بیشتری نیاز دارد.

۲۰ آمبولانس پشت دروازه‌های گمرک قم

با وجود این، همچنان مهم‌ترین نیاز اورژانس قم، نوسازی ناوگان زمینی است، موضوعی که بخشی از راه آن نیز طی شده است.

۲۰ دستگاه آمبولانس جدید با مشارکت خیرین و در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه، اورژانس کشور، وزارت بهداشت و استانداری تأمین و وارد کشور شده‌اند.

آمبولانس‌هایی که از نمونه‌های برتر موجود خریداری شده‌اند، اما هنوز وارد چرخه خدمت‌رسانی نشده‌اند.

این خودروها اکنون در گمرک سلفچگان منتظر طی شدن مراحل لازم هستند و برای آغاز فرآیند تغییر کاربری و تکمیل مراحل ورود آنها به ناوگان، حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

پرداخت این اعتبار می‌تواند فرآیند تغییر کاربری را آغاز کند و ۲۰ آمبولانس جدید را در مدت کوتاه‌تری به چرخه خدمت وارد کند، اتفاقی که در شرایط فرسودگی بخشی از ناوگان فعلی، می‌تواند بخشی از فشار موجود بر شبکه امدادی قم را کاهش دهد.

زمان طلایی فاصله میان حادثه و نجات

در اورژانس، زمان فقط یک واحد اندازه‌گیری نیست، گاهی فاصله میان یک دقیقه و چند دقیقه، فاصله میان نجات و از دست رفتن یک زندگی است.

مفهوم «زمان طلایی» در امدادرسانی، تنها به سرعت حرکت آمبولانس محدود نمی‌شود. رسیدن سریع نیروها، دسترسی مناسب، همکاری دستگاه‌های امدادی و انتقال به‌موقع بیمار، حلقه‌های زنجیره‌ای هستند که در کنار یکدیگر نتیجه نهایی را رقم می‌زنند.

در صحنه یک تصادف، پلیس برای مدیریت حادثه، آتش‌نشانی برای ایمن‌سازی و رهاسازی، و اورژانس برای ارائه خدمات پزشکی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و هر حلقه از این زنجیره، بر عملکرد حلقه دیگر اثر می‌گذارد.

هرچه این همکاری منسجم‌تر باشد، امکان استفاده بهتر از زمان طلایی و رسیدن سریع‌تر بر بالین بیمار افزایش پیدا می‌کند.

دغدغه یک شهروند قمی درباره اورژانس

میثم اسماعیل زاده از شهروندان قمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت خدمات اورژانس گفت: وقتی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، خانواده بیمار دیگر نمی‌تواند منتظر بماند و تنها چیزی که برایش اهمیت دارد این است که آمبولانس هرچه سریع‌تر برسد و بیمار را به مرکز درمانی منتقل کند.

وی افزود: قم شهر پرترددی است و در بعضی ساعت‌ها و مناسبت‌ها ترافیک سنگینی در خیابان‌ها شکل می‌گیرد، بنابراین باید کاری کرد که آمبولانس‌ها بتوانند بدون معطلی از مسیر عبور کنند، چون ممکن است چند دقیقه تأخیر برای یک بیمار خیلی مهم باشد.

این شهروند قمی با اشاره به حوادث موتورسیکلت در سطح شهر اظهار داشت: موتورسیکلت‌ها بخش جدایی‌ناپذیر تردد در قم هستند و هر روز تعداد زیادی از آنها در خیابان‌ها تردد می‌کنند، اما در کنار این موضوع باید فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین هم جدی‌تر دنبال شود، چرا که یک بی‌احتیاطی ساده می‌تواند به یک حادثه سنگین منجر شود.

وی ادامه داد: وقتی می‌شنویم بخش زیادی از تصادفات شهری مربوط به موتورسیکلت‌هاست، باید این موضوع را جدی‌تر ببینیم و آموزش، فرهنگ‌سازی و نظارت را از سنین پایین‌تر آغاز کنیم.

این شهروند با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان اورژانس گفت: آمبولانسی که قرار است جان یک انسان را نجات دهد، خودش باید از نظر فنی کاملاً آماده باشد و نباید فرسودگی خودرو باعث شود در مسیر انتقال بیمار مشکلی ایجاد شود.

وی افزود: مردم شاید جزئیات فنی آمبولانس‌ها را ندانند، اما انتظار دارند وقتی با ۱۱۵ تماس می‌گیرند، خودرویی مناسب و مجهز برای بیمار اعزام شود و نیروهای امدادی هم بتوانند با خیال راحت مأموریت خود را انجام دهند.

اورژانس موتوری راهی برای عبور از ترافیک

این شهروند قمی راه‌اندازی اورژانس موتوری را نیز اقدامی مهم دانست و گفت: در خیابان‌های شلوغ، گاهی یک موتورسیکلت امدادی می‌تواند سریع‌تر از آمبولانس خود را به محل حادثه برساند و اقدامات اولیه را انجام دهد.

وی ادامه داد: به‌خصوص در مناسبت‌هایی که جمعیت زیادی وارد قم می‌شود و ترافیک افزایش پیدا می‌کند، استفاده از چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

مردم هم در نجات جان بیماران مسئول‌اند

این شهروند در پایان گفت: اورژانس زمانی می‌تواند بهترین خدمات را ارائه دهد که امکانات مناسب، آمبولانس سالم، نیروی کافی، مسیر عبور مناسب و همکاری مردم در کنار هم قرار داشته باشد و امیدواریم برای تقویت این مجموعه و کاهش حوادث، نگاه جدی‌تری به نیازهای قم شود.

ثبت بیش از ۵۸ هزار مأموریت اورژانسی در قم طی ۶ ماه نخست امسال

محمد پرورش‌مسعود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی مدت شش ماه نخست امسال، ۱۵۰ هزار و ۵۹۳ تماس با مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم برقرار شده که در پی این تماس‌ها، ۵۸ هزار و ۶۶۳ مأموریت توسط نیروهای اورژانس انجام شده است.

وی ادامه داد: در مجموع این مأموریت‌ها به ۴۹ هزار و ۸۸ نفر از مددجویان خدمات اورژانسی ارائه شده است و نیروهای فوریت‌های پزشکی استان در این مدت در بخش‌های مختلف به یاری بیماران و مصدومان شتافته‌اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم با اشاره به آمار مأموریت‌های مرتبط با حوادث ترافیکی گفت: در این مدت ۱۱ هزار و ۵۸۴ مورد تصادف در مأموریت‌های اورژانس ثبت شده است.

پرورش‌مسعود افزود: از مجموع افرادی که در این مأموریت‌ها تحت پوشش خدمات اورژانس قرار گرفتند، ۲۳ هزار و ۳۲۴ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۵ هزار و ۷۶۴ نفر نیز پس از دریافت خدمات لازم در محل حادثه درمان شدند.

۵۲۰۳ مأموریت موتورلانس در قم انجام شد

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت ناوگان تخصصی اورژانس در ارائه خدمات سریع‌تر اظهار کرد: نیروهای موتورلانس در این مدت ۵ هزار و ۲۰۳ مأموریت را به انجام رساندند و در کنار سایر واحدهای عملیاتی در خدمت‌رسانی به بیماران و مصدومان مشارکت داشتند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم ادامه داد: در بخش امداد هوایی نیز ۲۰ مأموریت انجام شده است و اتوبوس آمبولانس نیز در ۱۵ مأموریت مورد استفاده قرار گرفته است.

پرورش‌مسعود بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مختلف عملیاتی اورژانس شامل موتورلانس، امداد هوایی و اتوبوس آمبولانس، بخشی از اقدامات انجام‌شده برای پاسخگویی به مأموریت‌های فوریت‌های پزشکی استان بوده است.

وی با اشاره به عملکرد پایگاه‌های اورژانس استان قم گفت: پایگاه‌های شاهد، جمهوری، امام حسین، پانزدهم خرداد، غدیر، خازنی و خوشرو در میان پایگاه‌های اورژانس استان، بیش از دو هزار مأموریت را به ثبت رسانده‌اند.

پایگاه‌های پرتردد بیش از ۲ هزار مأموریت انجام دادند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم افزود: این پایگاه‌ها در مجموع بخش قابل توجهی از مأموریت‌های اورژانسی را پوشش داده و نیروهای مستقر در آنها در ارائه خدمات به بیماران و مصدومان نقش داشته‌اند.

پرورش‌مسعود خاطرنشان کرد: آمار ثبت‌شده از تماس‌ها، مأموریت‌ها، مددجویان، انتقال بیماران و درمان در محل، بیانگر گستردگی فعالیت‌های اورژانس در استان قم است و مجموعه نیروهای فوریت‌های پزشکی در بخش‌های مختلف عملیاتی به ارائه خدمات پرداخته‌اند.

۲۶ شهریور، روز ملی اورژانس پیش‌بیمارستانی، فرصتی برای قدردانی از زن‌ها و مردهایی است که بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای خود را در مسیر نجات جان انسان‌ها سپری می‌کنند؛ انسان‌هایی که شاید نامشان در خاطره بیماران باقی نماند، اما تلاششان می‌تواند یک زندگی را به خانواده‌ای بازگرداند. پشت هر آژیر، یک مأموریت و پشت هر مأموریت، یک انسان قرار دارد؛ انسانی که اورژانس برای نجات او به حرکت درمی‌آید.