به گزارش خبرنگار مهر، «احسان قائدی»، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری صبح پنج شنبه در مراسم اختتامیه «چای روضه»، با اشاره به اهمیت واکاوی لایههای پنهان فرهنگ عاشورایی در بستر زندگی مردم استان گفت: چهارمین دوره رویداد «چای روضه» در حالی به پایان رسید که آثار ارسالی، نشاندهنده بلوغی فکری و هنری در میان روایتنویسان جوان استان است. محوریت اصلی رویداد امسال، روایتهای جنگ رمضان و بازتاب تأثیر قیام عاشورا بر زیست مردم چهارمحال و بختیاری به خصوص در دوره جنگ رمضان بود؛ زیستی که ایستادگی و پیوند مردم این سرزمین در برابر زور و تجاوز را روایت میکند. خوشبختانه هنرمندان ما توانستند با نگاهی نو و روایاتی با رنگ و بوی اصیل، این حضور حماسی و پیوند عاشورا با زیست امروز مردم را بهخوبی ثبت و ارائه کنند.
قائدی با تأکید بر اینکه «چای روضه» فراتر از یک مسابقه، یک جریان فرهنگی است، افزود: ما در این چهار دوره تلاش کردیم سنتهای بومی استان، روضههای خانگی و تکایای محلی را که بخشی از هویت فرهنگی ما محسوب میشوند، مستندسازی کنیم. هدف اصلی ما پیوند دادن ریشههای عمیق عاشورایی با دغدغههای معاصر است. خوشبختانه کیفیت آثار در این چهار دوره بهگونهای بود که در حال برنامهریزی برای تدوین و چاپ مکتوب برگزیدگان چهار دوره این رویداد هستیم تا این تجربیات به عنوان سندی ماندگار در اختیار علاقهمندان قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش آموزش در پیشبرد اهداف فرهنگی حوزه هنری، تصریح کرد: یکی از راهبردهای اصلی ما در این رویداد، برگزاری کارگاههای تخصصی روایتنویسی بود تا در کنار ارزیابی آثار، سطح دانش فنی و کیفیت روایتگری شرکتکنندگان ارتقا یابد. اختتامیه این رویداد، در واقع آغاز راهی تازه برای این نویسندگان است و آخرین مرحله از آموزشهای تخصصی نیز همزمان با این مراسم برگزار شد تا ظرفیتهای موجود در استان به شکوفایی کامل برسند.
در پایان این مراسم، با رای هیئت داوران، برگزیدگان چهارمین رویداد روایتنویسی «چای روضه» به شرح زیر معرفی و با اهدای لوح تقدیر، تندیس رویداد و جوایز نقدی از آنان تجلیل شد:
رتبه اول: خانم «فاطمه عباسی» برای نگارش روایت «یک دست صدا دارد»
رتبه دوم: خانم «شیرین مددکار» برای نگارش روایت «طویریجیها»
رتبه سوم: خانم «ساره باقری» برای نگارش روایت «یک استکان چای برای آلابالاکش»
همچنین، هیئت داوران از نویسندگان زیر به دلیل خلق آثار ارزشمند با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی قدردانی کرد:
خانم «نرجسالسادات موسوی» برای روایت «همین که داشتم»
خانم «هاجر اللهبخشی» برای روایت «بوی خوش این خانه»
خانم «زهرا قشقاییراد» برای روایت «علمدار بیعلم»
خانم «آسیه ارزانی» برای روایت «روضه مجسم»
شهرکرد-آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان چهارمین رویداد روایتنویسی «چای روضه» از پیوند عاشورا با زیستبوم تا روایتهای ماندگار برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، «احسان قائدی»، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری صبح پنج شنبه در مراسم اختتامیه «چای روضه»، با اشاره به اهمیت واکاوی لایههای پنهان فرهنگ عاشورایی در بستر زندگی مردم استان گفت: چهارمین دوره رویداد «چای روضه» در حالی به پایان رسید که آثار ارسالی، نشاندهنده بلوغی فکری و هنری در میان روایتنویسان جوان استان است. محوریت اصلی رویداد امسال، روایتهای جنگ رمضان و بازتاب تأثیر قیام عاشورا بر زیست مردم چهارمحال و بختیاری به خصوص در دوره جنگ رمضان بود؛ زیستی که ایستادگی و پیوند مردم این سرزمین در برابر زور و تجاوز را روایت میکند. خوشبختانه هنرمندان ما توانستند با نگاهی نو و روایاتی با رنگ و بوی اصیل، این حضور حماسی و پیوند عاشورا با زیست امروز مردم را بهخوبی ثبت و ارائه کنند.
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