تصادف شدید پژو ۴۰۵ با تانکر در محور اراک–فراهان پنج مصدوم برجا گذاشت

ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس ساعت ۷ صبح امروز پنجشنبه با سامانه ۱۱۵ و اعلام گزارش تلفنی مبنی بر برخورد شدید یک دستگاه پژو ۴۰۵ با تانکر حامل گازوئیل در محور اراک–فراهان، تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، پنج نفر دچار مصدومیت شدید و مولتیپل تروما شدند که عملیات رهاسازی مصدومان توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه ایبک‌آباد انجام شد.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی بیان کرد: با حضور همزمان نیروهای اورژانس از پایگاه‌های ایبک‌آباد، زهرا ظفرمند، شهید یحیایی، داودآباد و تاج‌آباد، مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی و تثبیت وضعیت، با پنج دستگاه آمبولانس به مرکز درمانی منتقل شدند.