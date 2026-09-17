توقیف کامیون حامل ۵ تن آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی امانی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی کامیون باری حامل ۱۲۵ کیسه آرد ۴۰ کیلویی به وزن ۵ تن را که قصد خروج از شهرستان را داشت، متوقف و بازرسی کردند.

وی گفت: این محموله که به‌صورت غیرمجاز خریداری شده بود، توقیف و راننده و سرنشین خودرو برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با مخلان امنیت اقتصادی و اخلالگران در چرخه توزیع کالاهای اساسی برخورد خواهد کرد.