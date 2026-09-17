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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

توقیف کامیون حامل ۵ تن آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

توقیف کامیون حامل ۵ تن آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

کوهدشت - فرمانده انتظامی کوهدشت، از توقیف یک دستگاه کامیون حامل پنج‌تن آرد خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی امانی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی کامیون باری حامل ۱۲۵ کیسه آرد ۴۰ کیلویی به وزن ۵ تن را که قصد خروج از شهرستان را داشت، متوقف و بازرسی کردند.

وی گفت: این محموله که به‌صورت غیرمجاز خریداری شده بود، توقیف و راننده و سرنشین خودرو برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با مخلان امنیت اقتصادی و اخلالگران در چرخه توزیع کالاهای اساسی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6949973

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