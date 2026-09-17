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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

کشف محموله قاچاق گیاهان دارویی در خرم‌آباد

کشف محموله قاچاق گیاهان دارویی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خرم‌آباد از کشف محموله قاچاق گیاهان دارویی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین عزیزی ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: بنا بر گزارش واحد عملیات یگان حفاظت این شهرستان، نیروهای یگان در راستای اجرای طرح تشدید گشت‌های مراقبتی و حفاظت از عرصه‌های ملی، طی یک عملیات موفق در حین پایش محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند.

وی گفت: پس از توقیف خودرو و در بازرسی به‌عمل‌آمده، مقدار ۸۵ کیلوگرم ریشه گیاه دارویی شیرین‌بیان که به‌صورت غیرمجاز برداشت شده بود، کشف و ضبط شد. در همین راستا، متخلف شناسایی و خودروی مذکور نیز به پارکینگ منتقل شد. پرونده تخلف تشکیل و برای سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع شد.

فرمانده یگان حفاظت شهرستان خرم‌آباد با تأکید بر اینکه برداشت غیراصولی محصولات فرعی، خسارات جبران‌ناپذیری به اکوسیستم مراتع وارد می‌کند، تصریح کرد: گشت‌های شبانه‌روزی یگان حفاظت با آمادگی کامل نسبت به شناسایی و برخورد با هرگونه سودجویی از عرصه‌های طبیعی با قاطعیت عمل خواهند کرد.

کد مطلب 6949970

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