به گزارش خبرنگار مهر، افشین عزیزی ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: بنا بر گزارش واحد عملیات یگان حفاظت این شهرستان، نیروهای یگان در راستای اجرای طرح تشدید گشت‌های مراقبتی و حفاظت از عرصه‌های ملی، طی یک عملیات موفق در حین پایش محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند.

وی گفت: پس از توقیف خودرو و در بازرسی به‌عمل‌آمده، مقدار ۸۵ کیلوگرم ریشه گیاه دارویی شیرین‌بیان که به‌صورت غیرمجاز برداشت شده بود، کشف و ضبط شد. در همین راستا، متخلف شناسایی و خودروی مذکور نیز به پارکینگ منتقل شد. پرونده تخلف تشکیل و برای سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع شد.

فرمانده یگان حفاظت شهرستان خرم‌آباد با تأکید بر اینکه برداشت غیراصولی محصولات فرعی، خسارات جبران‌ناپذیری به اکوسیستم مراتع وارد می‌کند، تصریح کرد: گشت‌های شبانه‌روزی یگان حفاظت با آمادگی کامل نسبت به شناسایی و برخورد با هرگونه سودجویی از عرصه‌های طبیعی با قاطعیت عمل خواهند کرد.