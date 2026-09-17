تولید ۴۰ هزار تن گوشت مرغ مازاد در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی در خصوص وضعیت بازار مرغ، اظهار داشت: طرح خرید حمایتی از تولیدکنندگان مرغ گوشتی از تاریخ ۲۳ شهریورماه آغاز شده است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی از این طرح، مدیریت تعادل بازار و تضمین امنیت غذایی از طریق افزایش ذخایر استراتژیک است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به وضعیت ذخایر سرمایه‌ای استان، افزود: خوشبختانه در حال حاضر سردخانه‌های استان مملو از مرغ منجمد باکیفیت بالا است. همچنین با همکاری سایر استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت سردخانه‌های آن‌ها، روند خرید مرغ از تولیدکنندگان بومی را در اوزان هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۸۰۰ گرم ادامه می‌دهیم تا ذخایر استراتژیک استان تقویت شود.

صیادی با اشاره به روند جوجه‌ریزی و پایداری تولید، تصریح کرد: فرایند جوجه‌ریزی در استان به‌صورت ماهانه و مداوم در حال انجام است.

وی افزود: علی‌رغم ریسک‌های موجود در شرایط فعلی، تولیدکنندگان با ایثار و عشق به میهن، تداوم تولید را تضمین کرده‌اند، به‌طوری که در ماه تیرماه نیز میزان جوجه‌ریزی از سطح نیاز استان فراتر رفت و تولید در یک سطح پایدار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به جایگاه اقتصادی لرستان در حوزه پروتئین مرغ، گفت: میزان مصرف سالانه استان ما حدود ۶۰ هزار تن است، درحالی‌که ظرفیت تولید استان به حدود ۱۰۰ هزار تن می‌رسد. این بدان معناست که سالانه حدود ۴۰ هزار تن از تولید ما به سایر استان‌ها ارسال می‌شود و لرستان را در جایگاه یکی از استان‌های پیشرو و تأمین‌کننده اصلی گوشت مرغ قرار می‌دهد.