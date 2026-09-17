  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

پیش‌بینی وزش باد نسبتا شدید در تهران

پیش‌بینی وزش باد نسبتا شدید در تهران

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، طی پنج روز آینده در نیمه جنوبی و غربی استان در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید و در پاره‌ای نقاط با احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه های پیش یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید و در پاره‌ای نقاط با احتمال گرد و خاک مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۷ شهریورماه) صاف و وزش باد، گاهی افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۳۶ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۲۸ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6949999
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه