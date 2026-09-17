به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه های پیش یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیشبینی میشود. همچنین در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید و در پارهای نقاط با احتمال گرد و خاک مورد انتظار است.
آسمان تهران فردا (۲۷ شهریورماه) صاف و وزش باد، گاهی افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۳۶ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۲۸ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش ابر و افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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