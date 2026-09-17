قاسمی: «دکتر معین» روح آستانه اشرفیه و نماد ایران دوستی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر قاسمی گلافشانی عصر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین که همزمان با روز شعر و ادب پارسی و ششمین روز هفته فرهنگی در آستانه اشرفیه برگزار شد، اظهار کرد: افراد فرهیختهای مانند دکتر معین دو مزار دارند؛ یکی در آستانه اشرفیه و دیگری در دل دوستداران ایشان.
مدیر خردسرای فردوسی مازندران با اشاره به قرار گرفتن ۲۶ شهریور در هفته فرهنگی افزود: ۱۷ شهریور برابر با سالروز هشتاد و چهارمین دفاع دکتر محمد معین از رساله دکتری است و باید از خود بپرسیم که از زندگی و خدمات علمی او چه میتوان آموخت و آثارش چه کاربردی برای جامعه امروز دارد.
وی گفت: از دکتر معین میتوان بلند همتی، پشتکار و تلاش را آموخت؛ زیرا همت و پشتکار او بسیار ستودنی بود و در رساله دکتری اش حدود ۲۰۰ منبع فارسی و عربی و بیش از ۱۰۰ منبع به زبانهای اروپایی دیده میشود.
گل افشانی با بیان اینکه دکتر معین این رساله را در ۲۴سالگی نوشت ،ادامه داد: استفاده از این حجم گسترده منابع در یک پژوهش علمی، نشاندهنده توانایی و بلند همتی او است.
دکتر معین کتابهای خود را پایانیافته نمیدانست
مدیر خرد سرای فردوسی مازندران با اشاره به اینکه دکتر معین آثار خود را پس از انتشار پایانیافته نمیدانست، افزود: او معتقد بود هر کتابی که چاپ میشود، باید در اختیار محققان قرار گیرد تا آن را بخوانند و نظر خود را برای نویسنده ارسال کنند.
وی این نگاه را نشانه تواضع علمی دانست و گفت: باور دکتر معین به نقد و نظر پژوهشگران، پویایی و زنده بودن فرایند پژوهش را نشان میداد.
قاسمی افشانی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی دکتر معین اظهار کرد: او انسانی بسیار بی حاشیه و به دور از هیاهو بود و به دنبال دیدهشدن نبود، بلکه هدف بزرگی مانند تدوین لغتنامه و فرهنگ فارسی را دنبال میکرد.
وی افزود: دکتر معین از این منظر به فردوسی بزرگ شباهت داشت؛ فردوسی ۳۰ سال نشست تا شاهنامه را پدید آورد و ثابت کرد که گاهی یک دست نیز میتواند هم صدا باشد.
دکتر معین یکی از فرزندان معنوی فردوسی بود
قاسمی گلافشانی با اشاره به ایران دوستی دکتر معین گفت: ایران دوستی یکی دیگر از ویژگیهای برجسته او بود و آثار درخشانشان از عشق عمیق او به ایران سرچشمه میگرفت.
وی ادامه داد: دکتر معین در ۴۸سالگی به بیماری مبتلا شد و در همین عمر کوتاه، آثار ارزشمندی پدید آورد که نشاندهنده عشق او به زبان فارسی و فرهنگ ایران است؛ از این رو میتوان او را یکی از برجسته ترین فرزندان معنوی فردوسی دانست.
مدیر خرد سرای فردوسی مازندران با بیان اینکه دکتر معین درد ایران داشت، گفت: دغدغه او اعتلای فرهنگ و زبان فارسی بود و کار گروهی، بهویژه در امور پژوهشی، از ویژگیهای مهم او به شمار میرفت.
وی افزود: دکتر محمد معین سازمانی را با هدف پاسداری و گسترش زبان فارسی بنیان گذاشت و برجسته ترین ویژگی پژوهشی او، امانت داری علمی و ادبی بود؛ زیرا سرقت علمی و ادبی یکی از آسیبهای جدی حوزه پژوهش است.
قاسمی گلافشانی با اشاره به جایگاه دکتر معین در نگاه علامه دهخدا اظهار کرد: در هر دو وصیتنامه علامه دهخدا نام دکتر محمد معین آمده است و دهخدا درباره او نوشته بود که دکتر معین به دلیل دیانت و امانتداری ادبی، در نوع خود بینظیر است.
وی در پایان دکتر محمد معین را نماد پژوهش، اخلاق علمی و سمبل آکادمی دانست و گفت: اعتبار هر شهری به مردان بزرگی از جنس دکتر معین است؛ او روح آستانه اشرفیه و هویت این شهر است و دانشآموز و معلم آستانهای باید با افتخار بگویند که در شهری زندگی میکنند که دکتر محمد معین را داشته است.
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