به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی در محفل ادبی «امشب ای ماه» با اشاره به پیوند میان ایران جغرافیایی و ایران فرهنگی، اظهار کرد: ایران جغرافیایی شامل سرزمین، مرزها، شهرها، راهها و زیرساختها است و ایران فرهنگی نیز در بستر زبان، ادبیات، شعر، اسطورهها، آیینها و حافظه تاریخی شکلگرفته است؛ دو ساحتی که برای استمرار هویت ایرانی باید همزمان موردتوجه قرار گیرند.
وی افزود: جغرافیا بدون فرهنگ و معنا صرفاً یک کالبد مادی است و فرهنگ نیز برای استمرار و شکوفایی، به پشتوانه جغرافیا، امنیت و زیرساخت نیاز دارد؛ بنابراین سیاستگذاری و حکمرانی باید میان این دو ساحت پیوند ایجاد کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با اشاره به نقش شعر و ادبیات فارسی در حفظ هویت ایرانی، گفت: فردوسی با خلق شاهنامه، بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران را بازآفرینی کرد و شهریار نیز با پیونددادن فرهنگ بومی، زبان و هویت ملی، نشان داد فرهنگهای محلی میتوانند در تقویت هویت ملی نقشآفرین باشند.
پورعلی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی لرستان، تصریح کرد: همانگونه که شهریار میان زادبوم خود و هویت ملی پیوند برقرار کرد، فرهنگ غنی لرستان، ادبیات بومی و میراث هنری زاگرس نیز ظرفیت آن را دارد که به تقویت هویت ملی و سرمایه اجتماعی کمک کند.
وی تأکید کرد: توسعه راهها، صنایع، سدها و سایر زیرساختها، بخش مهمی از توسعه جغرافیایی است، اما این توسعه زمانی ماندگار و اثربخش خواهد بود که در کنار آن، زیستبوم فرهنگی و ادبی جامعه نیز تقویت شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با اشاره به اهمیت فرهنگ در شرایط جنگ ترکیبی و شناختی، گفت: تقویت هویت فرهنگی و افزایش پیوند نسل جوان با ریشههای تاریخی، ادبی و فرهنگی کشور، میتواند در برابر گسست اجتماعی و فاصلهگرفتن از هویت تاریخی مؤثر باشد.
پورعلی شاعران و اصحاب فرهنگ و هنر را از عناصر مؤثر در تولید قدرت نرم و تقویت سرمایه اجتماعی دانست و افزود: رسالت امروز اصحاب فرهنگ، شعر، تئاتر، سینما و هنر، بازآفرینی روایتهای هویتساز و ایجاد پیوند میان نسلهاست.
وی تصریح کرد: ایران جغرافیایی بدون تپش جان فرهنگی آسیبپذیر خواهد بود و ایران فرهنگی نیز بدون پشتوانه جغرافیا امکان تجسد و استمرار ندارد؛ ازاینرو باید فرهنگ، ادبیات و هنر در کنار توسعه و حکمرانی، بهعنوان بخشی از سرمایههای ماندگار کشور موردتوجه قرار گیرد.
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