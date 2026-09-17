تجربه ایران برای گردشگری در برابر تغییرات اقلیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وهفتمین نشست کارگروه گردشگری کومسک (TWG) روزهای ۲۵و۲۶شهریور ماه سال جاری ( ۱۶ و ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶) در آنکارا، ترکیه، با محوریت بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر گردشگری و راهبردهای مقابله با آن برگزار می‌شود.

این نشست با هدف بررسی وضعیت موجود، شناسایی چالش‌های اصلی و تبادل تجربه میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، نهادهای بین‌المللی، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی برگزار شده و مجموعه‌ای از مطالعات موردی مبتنی بر پژوهش‌های تخصصی را نیز دربر می‌گیرد.

انتظار می‌رود در پایان این نشست، مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی مشخص برای طرح در چهل‌ودومین نشست وزارتی کومسک تدوین شود.

در این نشست، بیتا صادق‌زاده، نماینده و رابط ملی ایران در کومسک، با ارائه گزارشی درباره پیامدهای تغییرات اقلیمی بر صنعت گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC)، آثار این تحولات بر مسیر توسعه پایدار گردشگری را تشریح کرد.

وی با اشاره به چالش‌های مشترک کشورهای اسلامی، از جمله افزایش دما، کاهش بارندگی، خشکسالی‌های طولانی‌مدت و تغییر الگوهای فصلی، اظهار کرد این روندها، مقاصد طبیعی، ساحلی و کویری بسیاری از کشورهای عضو را با فشارهای فزاینده مواجه کرده و ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه گردشگری را بیش از گذشته آشکار ساخته است.

نماینده ایران در ادامه، با اشاره به تجربه‌های موفق کشور در زمینه گردشگری پایدار، روستای سهیلی در قشم و روستای شفیع‌آباد در کرمان را به‌عنوان دو نمونه از تجارب قابل توجه ایران معرفی کرد که در مهرماه ۱۴۰۴ از سوی سازمان جهانی جهانگردی در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گرفتند.

روستای سهیلی در قشم، در مجاورت جنگل‌های حرا، با اتکا به مشارکت جامعه محلی و نقش‌آفرینی زنان و جوانان، اقداماتی را برای پیوند میان گردشگری و حفاظت از محیط زیست به اجرا گذاشته است. جایگزینی قایق‌های کم‌سروصدا، کاشت سالانه حدود ۲۰۰ هزار نهال حرا و راه‌اندازی بیش از ۴۰ اقامتگاه بوم‌گردی از جمله این اقدامات است که زمینه اشتغال مستقیم نزدیک به ۹۴۰ نفر را فراهم کرده است.

روستای شفیع‌آباد در کرمان نیز در قلب کویر لوت، با تشکیل گروه زنان «گوجینو» و اختصاص بخشی از درآمد صنایع‌دستی به احیای قنات‌های رو به خشکی، نمونه‌ای از پیوند گردشگری با مدیریت منابع آب، حفاظت از محیط زیست و توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی در شرایط اقلیمی دشوار به شمار می‌رود.

صادق‌زاده با تشریح این دو تجربه، مشارکت واقعی جوامع محلی، حفاظت فعال از اکوسیستم‌ها، بهره‌گیری از معماری و مصالح بومی و بازتوزیع منافع گردشگری در مسیر حفاظت از منابع طبیعی را از مهم‌ترین راهبردهایی دانست که می‌تواند در سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان کشورهای اسلامی برای تدوین سیاست‌های گردشگری سازگار با اقلیم، تبادل تجربه و دانش و افزایش تاب‌آوری مقاصد گردشگری در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی تأکید شد.

کومسک چیست؟

«کومسک» (COMCEC) مخفف کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی (OIC) است و یکی از چهار کمیته دائمی این سازمان به شمار می‌رود. ریاست کومسک بر عهده رئیس‌جمهور ترکیه است و دبیرخانه آن با عنوان «دفتر هماهنگی کومسک» در آنکارا مستقر است.

تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حوزه‌هایی همچون تجارت، گردشگری، کشاورزی، حمل‌ونقل، فقرزدایی و امور مالی، از مهم‌ترین اهداف کومسک است.

این کمیته همچنین از طریق گروه‌های کاری تخصصی، از جمله گروه کاری گردشگری، نشست‌های دوره‌ای برگزار کرده و برنامه‌هایی برای حمایت مالی از پروژه‌های کشورهای عضو در اختیار دارد.