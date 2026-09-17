  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

جنبش انصارالله: هیچ دیداری با طرف آمریکایی انجام نشده است

جنبش انصارالله: هیچ دیداری با طرف آمریکایی انجام نشده است

عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش انصارالله تاکید کرد که هیچ دیداری بین هیئت یمنی با آمریکایی صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالله النعیمی» یکی از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن گفت که تا این لحظه هیچ اظهارنظری از سوی هیئت مذاکره‌کننده یمنی درباره دیدار این هیئت با آمریکایی‌ها منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، عبدالله النعیمی افزود: این هیئت تاکنون هیچ اظهارنظر یا اطلاعاتی درباره دیدار میان برادران یمنی و طرف آمریکایی ارائه نکرده یا به بیرون درز نداده است.

وی در ادامه تأکید کرد: اگر هم انجام چنین دیداری صحت داشته باشد، در چارچوب اطمینان‌بخشی به جامعه بین‌المللی درباره باب‌المندب، کشتیرانی و این گذرگاه بین‌المللی صورت گرفته است.

این عضو ارشد انصارالله خاطرنشان کرد: یمن از همان روز نخست اعلام کرده‌ که درباره گذرگاه بین‌المللی و کشتیرانی در باب‌المندب هیچ نگرانی وجود ندارد و طرف‌های یمنی هیچ قصدی برای جلوگیری از عبور کشتی‌های بین‌المللی از باب‌المندب جز کشتی های سعودی ندارند.

کد مطلب 6950109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه