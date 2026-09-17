جنبش انصارالله: هیچ دیداری با طرف آمریکایی انجام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالله النعیمی» یکی از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن گفت که تا این لحظه هیچ اظهارنظری از سوی هیئت مذاکرهکننده یمنی درباره دیدار این هیئت با آمریکاییها منتشر نشده است.
بر اساس این گزارش، عبدالله النعیمی افزود: این هیئت تاکنون هیچ اظهارنظر یا اطلاعاتی درباره دیدار میان برادران یمنی و طرف آمریکایی ارائه نکرده یا به بیرون درز نداده است.
وی در ادامه تأکید کرد: اگر هم انجام چنین دیداری صحت داشته باشد، در چارچوب اطمینانبخشی به جامعه بینالمللی درباره بابالمندب، کشتیرانی و این گذرگاه بینالمللی صورت گرفته است.
این عضو ارشد انصارالله خاطرنشان کرد: یمن از همان روز نخست اعلام کرده که درباره گذرگاه بینالمللی و کشتیرانی در بابالمندب هیچ نگرانی وجود ندارد و طرفهای یمنی هیچ قصدی برای جلوگیری از عبور کشتیهای بینالمللی از بابالمندب جز کشتی های سعودی ندارند.
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