عامل تخلیه فاضلاب انسانی در حاشیه دزفول به حبس محکوم شد

به گزارش مهر، مسعود نوری‌پور عصر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست دزفول هنگام گشت و پایش، یک دستگاه تانکر درحال تخلیه غیرمجاز فاضلاب انسانی را در حاشیه یکی از جاده‌های ارتباطی شهرستان شناسایی کردند.

وی ادامه داد: پس از ثبت مستندات مربوطه، فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی در محیط زیست مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

ریئس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن قدردانی از قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دوم این شهرستان در رسیدگی سریع و صدور رای قاطع برای این پرونده گفت: با وجود متواری بودن متهم با رای قاطع دادگاه رسیدگی کننده پس از احراز جرم و شناسایی هویت وی از طریق پلاک خودرو، با استناد به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی فرد متخلف به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

نوری پور تاکید کرد: این اقدام علاوه بر مجازاتهای قانونی برای فرد متخلف، به توقیف خودروی حامل فاضلاب نیز منجر خواهد شد.