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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

ادعای سنتکام درباره تغییر مسیر ۱۰۴ شناور در تنگه هرمز

ادعای سنتکام درباره تغییر مسیر ۱۰۴ شناور در تنگه هرمز

ستاد فرماندهی مرکزی تروریست‌های آمریکایی مدعی شد که در چارچوب محاصره دریایی ایران تا کنون مسیر ۱۰۴ کشتی تجاری را در تنگه هرمز تغییر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکایی (سنتکام) مدعی شد که در راستای محاصره دریایی علیه ایران، تا کنون مسیر ۱۰۴ فروند کشتی تجاری را تغییر داده است.

طرح این ادعا در حالی است که سخنگوی سنتکام روز گذشته هم در تلاش برای جبران رسانه ای برخی از شکست های نظامیان کشورش در تجاوز علیه ایران با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: تردد شناورها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد؛ ایران کنترلی بر آن ندارد!

این مقام نظامی آمریکایی در ادامه ادعاهای بی‌اساس که با واقعیت های میدانی هیچ تناسبی ندارد، افزود: وضعیت تنگه باب‌المندب را به‌دقت زیر نظر داریم. مشاوران میدانی داریم که با شرکای سعودی‌ مان تبادل اطلاعات می‌ کنند.

ادعاهای مضحک این مقام آمریکایی در حالی مطرح می شود که به اذعان رسانه‌ها و حتی مقامات این کشور، قیمت حامل های انرژی در آمریکا از زمان تجاوز غیرقانونی واشنگتن و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ناامن‌سازی تنگه راهبردی هرمز به میزان بسیار زیادی افزایش یافته است.

کد مطلب 6950190

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