دسترسی دانشجویان نابینا به منابع علمی دانشگاه کردستان تسهیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه کردستان شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: توسعه امکانات تخصصی برای دانشجویان دارای آسیب بینایی، یکی از الزامات تحقق دسترسی برابر به منابع علمی در محیطهای دانشگاهی است و در همین راستا کتابخانه نابینایان دانشگاه کردستان به دو دستگاه برجستهنگار مجهز شد.
مهدی حاتمی بیان کرد: این دو دستگاه روز ۲۵ شهریورماه با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اختیار کتابخانه نابینایان دانشگاه قرار گرفته است.
وی افزود: دستگاههای برجستهنگار با تبدیل محتوای متنی به خط بریل، امکان استفاده دانشجویان نابینا و کمبینا از متون و منابع علمی را فراهم میکنند و میتوانند در مطالعه، انجام فعالیتهای پژوهشی و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز آنان مؤثر باشند.
وی با اشاره به ضرورت فراهم کردن زیرساختهای متناسب برای دانشجویان دارای نیازهای ویژه، ادامه داد: تجهیز کتابخانه نابینایان به امکانات تخصصی، موجب ارتقای کیفیت خدمات کتابخانهای و فراهم شدن شرایط مناسبتر برای استفاده مستقل دانشجویان دارای آسیب بینایی از منابع علمی میشود.
مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: دسترسی دانشجویان نابینا و کمبینا به تجهیزات مورد نیاز، زمینه استفاده بهتر آنان از ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه را فراهم میکند و گامی در جهت ایجاد فرصتهای برابر آموزشی است.
حاتمی تأکید کرد: فراهم کردن امکانات متناسب با نیازهای دانشجویان دارای آسیب بینایی باید به عنوان بخشی از توسعه خدمات دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد تا این دانشجویان بتوانند با استقلال و سهولت بیشتری از منابع و خدمات علمی بهرهمند شوند.
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