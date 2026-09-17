به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت اسکیت استان همدان ظهر پنج شنبه اظهار کرد: رقابت‌های منطقه‌ای اسکیت کشور با حضور ورزشکاران استان‌های تهران، همدان، کردستان، خوزستان، قزوین، قم و مرکزی در شهر اراک در حال برگزاری است که ورزشکاران استان همدان در این رویداد خوش درخشیدند.

مهدی سحاب‌روشن افزود: در این دوره از مسابقات که با حضور نزدیک به ۴۰۰ ورزشکار در رشته‌های اسکیت سرعت، اینلاین فری‌استایل و هنری در حال پیگیری است «صدرا ظفری» اسکیت‌باز خوش‌آتیه همدانی در رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال موفق شد با غلبه بر حریفان نشان زرین طلا را از آن خود کند و این ورزشکار نوجوان از مدال‌آوران سال‌های اخیر اسکیت همدان محسوب می‌شود که بار دیگر توانمندی خود را در سطح منطقه‌ای به اثبات رساند.

وی در ادامه با اشاره به درخشش خیره‌کننده کوچک‌ترین عضو تیم اسکیت همدان گفت: «سپهر ظفری» اسکیت‌باز ۵ ساله همدانی به عنوان جوان‌ترین شرکت‌کننده مسابقات که به دلیل شرایط سنی در رده ۷ تا ۹ سال به رقابت پرداخت و عملکردی فراتر از انتظار ارائه کرد، این اسکیت‌باز خردسال توانست در میان رقبای باتجربه‌تر از خود نشان نقره مسابقات را کسب کرده و عنوان «نابغه این دوره از رقابت‌ها» را به خود اختصاص دهد.

رئیس هیئت اسکیت استان همدان همچنین از حضور نمایندگان داوری استان در این مسابقات خبر داد و خاطرنشان کرد: علاوه بر موفقیت‌های فنی ورزشکاران نصیر پناهنده و هانیه کیانی از استان همدان نیز به عنوان داوران رقابت‌های فری‌استایل در این مسابقات حضور داشته و قضاوت می‌کنند.

گفتنی است حضور حدود ۲۰۰ ورزشکار در رشته اسکیت سرعت و ۲۰۰ ورزشکار در رشته‌های اینلاین فری‌استایل و هنری سطح کمی و کیفی این رویداد منطقه‌ای را ارتقا بخشیده است.