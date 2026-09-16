مدت زمان دوری فرعباسی در گروی جواب MRI

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آخرین دیدار خود پیش از تعطیلی رقابتهای لیگ برتر، در چارچوب لیگ نخبگان آسیا به مصاف السد قطر رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.
حبیب فرعباسی، دروازهبان استقلال، در این مسابقه نیز توانست دروازه خود را بسته نگه دارد تا از مجموع ۸ دیداری که آبیپوشان در فصل جدید در رقابتهای لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا برگزار کردهاند، در ۷ مسابقه موفق به ثبت کلینشیت شده باشد.
با این حال، فرعباسی پس از این دیدار با مصدومیت از ناحیه کشاله ران مواجه شده است. کادر پزشکی استقلال در کنار کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران منتظر پاسخ آزمایشهای این دروازهبان هستند تا میزان مصدومیت و مدت زمان دوری او از میادین مشخص شود.
فرعباسی یکی از گزینههای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار پیش رو برابر ازبکستان و روسیه بود، اما مصدومیت او حضورش در این اردو را با ابهام مواجه کرده است.
در صورتی که فرعباسی به دلیل این مصدومیت حضور در تیم ملی را از دست بدهد، کادر پزشکی استقلال تلاش خواهد کرد تا این دروازهبان را برای دیدار هفته هشتم لیگ برتر برابر تراکتور تبریز آماده کند تا مشکلی برای همراهی آبیپوشان در این مسابقه نداشته باشد.
آریا حسینیفر، دروازهبان دوم استقلال، گزینه دیگری برای حضور درون دروازه این تیم است؛ بازیکنی که تاکنون در فصل جاری برای استقلال به میدان نرفته است.
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