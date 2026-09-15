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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

مهاجم تراکتور به اردوی تیم امید اضافه شد

مهاجم تراکتور به اردوی تیم امید اضافه شد

با اعلام فدراسیون فوتبال حسین‌زاده مهاجم تیم فوتبال تراکتور به اردوی تیم امید در ناگویا اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیرحسین حسین‌زاده، بازیکن تراکتور تبریز، پس از پایان دیدار این تیم در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا، راهی ناگویا شد و به اردوی تیم ملی امید ایران پیوست.

این بازیکن ۲۵ ساله پس از ورود به ناگویا و حضور در محل اردوی تیم ملی امید، با اعضای کادر فنی دیدار و گفتگو کرد و پس از خوش‌وبش با اعضای تیم، برای استراحت راهی اتاق خود شد.

تیم فوتبال امید ایران فردا چهارشنبه، از ساعت ۸:۳۰ صبح در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف امارات می‌رود. این دیدار در چارچوب رقابت‌های گروه B برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6948257

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