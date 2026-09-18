«مسائل صحنه» با حضور مدیران استانی در مسیر پیگیری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه نشست بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان صحنه به ریاست عباداله کنجوریان، فرماندار شهرستان صحنه و با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و مدیران مرتبط شهرستان برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مسائل و مطالبات شهرستان در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و موضوعاتی همچون اعتبارات، پروژههای عمرانی، مسائل اقتصادی، خدماتی و زیرساختی در دستور کار قرار داشت.
فرماندار صحنه در این نشست با تأکید بر ضرورت استمرار پیگیری مسائل شهرستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات و پروژههای صحنه نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و همراهی مدیران استانی است و این نشستها فرصت مناسبی برای طرح مستقیم مشکلات و رسیدن به تصمیمهای اجرایی فراهم میکند.
کنجوریان افزود: توسعه زیرساختها، شتاببخشی به اجرای طرحهای عمرانی، تأمین و پیگیری اعتبارات مورد نیاز و برطرف کردن موانع موجود در مسیر پروژهها از جمله موضوعاتی است که مدیریت شهرستان با جدیت دنبال میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان صحنه در بخشهای گوناگون تصریح کرد: توجه به توسعه متوازن و حمایت از طرحهایی که میتوانند به رونق اقتصادی، ارتقای سطح خدمات و افزایش رفاه مردم منجر شوند، باید در روند تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، مسائل مربوط به حوزههای راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، محیط زیست، منابع آب، گازرسانی و دیگر موضوعات زیرساختی و خدماتی شهرستان مطرح شد و مقرر شد دستگاههای متولی با پیگیری ویژه، اقدامات لازم را برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژهها انجام دهند.
این نشست با حضور نماینده مردم شهرستان صحنه در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای، مدیرعامل شرکت گاز استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر از مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستان برگزار شد.
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