سارقین طلافروشی در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ حمیدرضا زارع اظهار کرد: در پی گزارش یک فقره سرقت به شیوه کش‌روزنی از یک طلافروشی در بازار یزد، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پس از انجام بررسی‌های تخصصی، سه سارق را شناسایی و با اخذ مجوز قضائی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به سرقت ۳۰۰ میلیارد ریالی طلاجات به شیوه «کش‌روزنی» اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.