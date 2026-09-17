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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

سارقین طلافروشی در یزد دستگیر شدند

سارقین طلافروشی در یزد دستگیر شدند

یزد- رئیس پلیس آگاهی استان یزد از دستگیری سه سارق طلافروشی و کشف سرقت ۳۰۰ میلیارد ریالی طلاجات در بازار یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ حمیدرضا زارع اظهار کرد: در پی گزارش یک فقره سرقت به شیوه کش‌روزنی از یک طلافروشی در بازار یزد، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پس از انجام بررسی‌های تخصصی، سه سارق را شناسایی و با اخذ مجوز قضائی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به سرقت ۳۰۰ میلیارد ریالی طلاجات به شیوه «کش‌روزنی» اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

کد مطلب 6949799

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    نظرات

    • محسن IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ۹ میلیارد خیلی هست

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