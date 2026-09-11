امام جمعه لیلان: فشار سیاسی جایگزین فشار نظامی علیه ایران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبههای این هفته نماز جمعه لیلان با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: تقوا برای این است که انسان بتواند سالم از دنیا عبور کند و این امر نیازمند تلاش، مراقبت و محاسبه نفس است.
وی افزود: انسان باید همت و آرزوهای خود را بشناسد و بداند ارزش و جایگاه او به اندازه همتی است که برای اصلاح خود و رسیدن به کمال به کار میگیرد.
امام جمعه لیلان با تأکید بر ضرورت مراقبت از رفتار و اعمال انسان ادامه داد: تقوا به معنای آن است که انسان برای اصلاح نفس خود قدم بردارد، مراقبه و محاسبه داشته باشد و همواره اعمال و رفتار خود را مورد توجه قرار دهد.
راثی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات مربوط به پرونده هستهای ایران گفت: ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت نشان میدهد که دشمنان جمهوری اسلامی در عرصه نظامی به نتیجه مورد نظر خود نرسیدهاند و اکنون تلاش میکنند فشار سیاسی را جایگزین فشار نظامی کنند.
وی با بیان اینکه دشمنان ایران همچنان به دنبال وادار کردن کشور به عقبنشینی هستند، افزود: ملتی که در برابر فشار نظامی تسلیم نشده است، با فشار سیاسی نیز تسلیم نخواهد شد.
امام جمعه لیلان با اشاره به احتمال اعمال تحریمهای جدید علیه ایران گفت: بسیاری از تحریمهایی که در چارچوب سازوکارهای مختلف مطرح میشود، سالهاست عملاً از سوی آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران اعمال شده و بنابراین تکرار آنها تأثیر تعیینکنندهای بر اراده ملت ایران نخواهد داشت.
راثی با انتقاد از برخی جریانهای داخلی که راه مذاکره و سازش با آمریکا را مطرح میکنند، اظهار کرد: تجربه توافقهای گذشته نشان داد که آمریکا به تعهدات خود پایبند نمانده و نمیتوان بدون توجه به سابقه این کشور، صرفاً با طرح شعار مذاکره، مشکلات را حلشده تلقی کرد.
مذاکره نباید به ابزار تحمیل خواستههای دشمن تبدیل شود
وی با تأکید بر اینکه مذاکره زمانی معنا دارد که از موضع عزت و منافع ملی انجام شود، گفت: اگر هدف دشمن از مذاکره، وادار کردن ایران به تسلیم و پذیرش خواستههای یکجانبه باشد، چنین مذاکرهای تأمینکننده منافع ملت ایران نخواهد بود.
امام جمعه لیلان همچنین با اشاره به حملات انجامشده علیه تأسیسات هستهای ایران، عملکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در شرایطی که به تأسیسات هستهای ایران حمله شده است، انتظار میرود این اقدامات غیرقانونی محکوم شود و نمیتوان پذیرفت که فشارها متوجه کشوری باشد که عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای است.
راثی در پایان پیشنهادهایی را برای واکنش ایران به اقدامات اخیر مطرح کرد و گفت: توسعه ظرفیتهای هستهای و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، بازنگری در نحوه همکاری با آژانس و اتخاذ تدابیر متناسب در عرصه مناسبات منطقهای باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نباید در برابر فشارهای سیاسی و اقدامات خصمانه سکوت کند و باید با حفظ اقتدار ملی و صیانت از منافع کشور، پاسخ متناسبی به این اقدامات بدهد.
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