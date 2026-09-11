تروریسم نباید وحدت و امنیت جامعه را هدف قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت این هفته کرمانشاه با اشاره به درس‌ها و عبرت‌های سوره مبارکه حجرات، بر ضرورت رعایت ادب در برابر خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) تأکید کرد.

وی اظهار کرد: قرآن کریم حبل‌الله المتین، علم اولین و آخرین و خاتم کتاب‌های آسمانی است و آیه به آیه، سوره به سوره و واژه به واژه آن برای امت اسلامی خیر، رحمت، برکت و درس‌های دینی، معنوی، ایمانی، علمی و اخلاقی به همراه دارد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به سوره مبارکه حجرات افزود: این سوره در مدینه منوره نازل شده و «حجرات» جمع «حجره» به معنای اتاق‌هایی است که پیامبر اکرم (ص) و همسران ایشان در آن سکونت داشتند.

وی تصریح کرد: در سوره حجرات موضوعات مهم اخلاقی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که از جمله آنها می‌توان به رعایت ادب در برخورد با پیامبر اکرم (ص) و پیشی نگرفتن از ایشان در امور ظاهری و باطنی اشاره کرد.

ماموستا مرادی ادامه داد: برقراری روابط اجتماعی بر پایه اخوت و برادری، اصلاح ذات‌البین، مقابله با یاغیان، میانجی‌گری عادلانه و پرهیز از شایعه‌پراکنی از دیگر آموزه‌های مهم این سوره مبارکه است که باید در زندگی اجتماعی مسلمانان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت معیارهای دینی در ارزش‌گذاری افراد جامعه گفت: انسان‌ها باید بر اساس ایمان و تقوا مورد ارزیابی قرار گیرند و جامعه اسلامی باید از کفر، تهمت، گناه، عصیان و نسبت دادن ناروا به افراد پرهیز کند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود حادثه تروریستی در شهر پیرانشهر را محکوم کرد و اظهار داشت: مروجان وحدت و امنیت جامعه مورد احترام هستند و نباید با حذف آنان، زمینه تشویش و ناامنی در جامعه فراهم شود.

وی افزود: شهادت افتخار مردان خدا است و برای فردی که در این حادثه به شهادت رسیده است، از خداوند متعال طلب علو درجات و رحمت الهی داریم.

ماموستا مرادی همچنین با ابراز همدردی با مردم سنندج گفت: حادثه دلخراش سنندج و کشته و زخمی شدن جمعی از مردم این شهرستان موجب تأسف و تأثر است و این مصیبت را به مردم شریف سنندج و خانواده‌های داغدار تسلیت عرض می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به حادثه جان‌باختن شماری از مردم بخش کلاش گفت: این حادثه تلخ را نیز به خانواده‌های داغدار و مردم این منطقه تسلیت می‌گوییم و از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و مغفرت مسئلت داریم.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس از مردم خواست در کمک‌رسانی به دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم شریف می‌توانند با مراکز و نهادهایی که در زمینه کمک به دانش‌آموزان فعالیت می‌کنند همکاری لازم را داشته باشند تا در آستانه آغاز سال تحصیلی، زمینه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند فراهم شود.