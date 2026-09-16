فروهر معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کار در خصوص بازیهای بومی و محلی به شکل سازمانیافته از سال گذشته در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور آغاز شد و در این راستا، مربیان کتابخانههای سیار روستایی به کار در این زمینه با اعضای کانون پرداختند.
وی بیان کرد: در این مدت بیش از ۸۰۰ بازی توسط مربیان در سراسر کشور اجرا شد که این بازیها در مرحله استانی به حدود ۴۰۰ بازی رسید و توسط مربیان کانون مورد داوری قرار گرفت.
معدنی اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته مقرر شد گروههای برتر در قالب پنج منطقه، با هدف انتقال فرهنگ دیار خود به دیگر افراد، این بازیها را اجرا کنند.
انتشار بازیهای محلی در قالب کتاب
به گفته وی، بخش منطقهای پایان اجرای این بازیها است و در مرحله ملی، مجموعه فیلمهای مربوط به اجرای بازیها در این پنج منطقه تهیه میشود تا این بازیها به شکل مکتوب و در قالب کتابی برای استفاده مربیان کانون منتشر شود.
مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با بیان اینکه در بخش ملی، کار جمعآوری و تدوین مناسب فیلمهای مربوط به اجرای این بازیها انجام میشود، درباره فعالیتهای بخش آفرینشهای فرهنگی کانون، افزود: مسئولیت برنامهریزی و نظارت بر همه مراکز ثابت و سیار، تجهیز این مراکز به کتاب و منابع مطالعاتی، برنامهریزی برای برگزاری جشنوارههای فرهنگی مانند جشنواره بازیهای بومی و محلی، سازماندهی و جذب و بهکارگیری نیروهای انسانی و پیشبینی دورههای آموزشی مورد نیاز برای رشد و توانمندسازی مربیان بر عهده این بخش است.
نقشآفرینی نوجوانان
معدنی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای مربیان کانون که آبانماه سال جاری در مرکز تربیت مربی قم برگزار خواهد شد، افزود: امسال در زمینه کنشگری و نقشآفرینی نوجوانان، سیاست نوجوانمحوری جزو سیاستهای اصلی کانون است و بر این اساس، اقداماتی برای تقویت کانونیاران و ایجاد بستر مناسب برای نقشآفرینی آنان انجام میشود.
به گفته وی، همچنین در قالب باشگاههای قاف و سیمرغ، کار تربیت و پرورش استعدادهای ادبی نوجوانان انجام میشود و دو هفته قبل نیز اردوی باشگاه قاف در استان گلستان برگزار شد.
وی در ادامه تأکید کرد: تلاش همه مربیان و دستاندرکاران ستاد کشور و استانها برای بسترسازی مناسب جهت نقشآفرینی نوجوانان و تبدیل آنها از مخاطب به فاعل، در همه اقدامات و سیاستهای پیشبینیشده در کانون است.
جایگاه خراسان جنوبی
معدنی در خصوص جایگاه ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی در کشور نیز گفت: براساس برنامهها و دستورالعملهای ابلاغی، برش استانی برای هر استان مشخص میشود و بر اساس آن و معیارها و شاخصهای مورد نظر، ارزیابی از مراکز استانها انجام میشود که این موضوع یکی از اقدامات جدی در ادارهکل آفرینشهای کانون در کشور است.
وی در ادامه تصریح کرد: استان خراسان جنوبی یکی از استانهای پهناور کشور است که در آن بیشترین تعداد کتابخانههای سیار وجود دارد و تاکنون فعالیتها و اقدامات خیلی خوبی در زمینه رشد اعضا و امانت کتاب در این استان انجام شده و جایگاه خوبی از این نظر در کشور دارد.
معدنی تأکید کرد: به دلیل پراکندگی مراکز کانون و همچنین بحث نیروی انسانی، خراسان جنوبی نیازمند توجه جدی است که این موضوع در دستور کار ما و معاونت فرهنگی کانون کشور قرار دارد.
نظر شما